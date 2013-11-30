اتکای ارتش به تجهیزات نیست/ افزایش توان دفاعی ارتش بدون نیاز به قدرت ها

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ سید رحیم موسوی صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک که در منطقه یکم نیروی دریایی در بندر عباس برگزار شد با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بالاترین اقتدار معنوی قرار دارد، بیان داشت: اتکای ما به تجهیزات نیست. امروز یک ارتش معنویت محور داریم و پیروزی ها و موفقیت ها را در سایه قدرت معنوی می یابیم.

وی عنوان کرد: امروز ملت ایران در سایه اقتدار معنوی است که در بالاترین قله عزت قرار دارد و به ملت بزرگ ایران اطمینان می دهم فرزندان شما با اتکال به خدای بزرگ و پیروی از اسلام و قرآن کریم از مرزهای نظام جمهوری اسلامی حراست خواهد کرد.

موسوی با اشاره به ویژگی های نیروی دریایی ارتش بیان داشت: امروز شاهد آن هستیم که نیروی دریایی ارتش حضوری قدرتمند در آب های آزاد و اقیانوس ها دارد و پیام صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران را به تمامی کشورهای دنیا ارسال می کند.

وی تصریح کرد: حضور در آب های دور بدون پشتیبانی و احتیاج به دیگران در مدت زمان های سه ماهه نشان از توان و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران دارد.

جانشین فرمانده ارتش خاطرنشان کرد: با توکل به خداوند بزرگ و تجهیزات و رهنمودهای مقام معظم رهبری با استفاده از توان و تخصص دانشمندان و متخصصین دانشگاهی شاهد افزایش توان دفاعی- تجهیزاتی ارتش بدون نیاز به سایر قدرت های خارجی هستیم.