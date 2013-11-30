به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ ستارگان قطر جمعه شب ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم‌های الاهلی و الخور به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که به میزبانی الاهلی برگزار شد این تیم برابر مهمان خود با حساب 2 بر 2 متوقف شد. این نتیجه در حالی به دست آمد که مجتبی جباری 90 دقیقه در ترکیب تیم الاهلی حضور داشت.

در این بازی خانگی دیاکو و ولید حمزه برای میزبان گلزنی کردند. این تیم با تساوی خانگی که کسب کرد جمع امتیازاتش را به عدد 12 رساند و در رده هشتم لیگ ستارگان قطر قرار گرفت. تیم الجیش نیز با 24 امتیاز صدرنشین لیگ قطر است.

مجتبی جباری در حالی برای الاهلی بازی کرد که در دیدار قبل این تیم مصدوم شده بود و در همان دقایق ابتدایی از بازی بیرون رفت.