استاندار جدید کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد/ استفاده از نیروهای توانمند لازمه پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر کشور و استاندار جدید کرمانشاه دقایقی پیش و پس از ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله شیخ مصطفی علما در این دیدار با آرزوی موفقیت برای ابراهیم رضایی بابادی در مسند استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: مردم کرمانشاه مردمانی فهیم، سختکوش و هوشمند هستند که در طول دوران دفاع مقدس و پیش و پس از آن همواره بر سر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم بودند.

علما گفت: امیدوارم آقای رضایی بتوانند با استفاده از برنامه ریزی دقیق و نیروهای توانمند برای تیم کاری خود توسعه و پیشرفت استان را فراهم و آنچه که در شأن مردم این استان است را مهیا کنند.

قائم مقام وزیر کشور نیز در این دیدار کوتاه ضمن ابراز خرسندی از دیدار آیت الله علما اظهار داشت: آقای بابادی از مدیران با تجربه کشور است که امیدواریم با دنبال کردن اهداف دولت اعتدال و تدبیر و امید بتواند خدمت شایسته ای را به مردم این دیار ارائه دهد.

میرولد گفت: اطمینان داریم که با درایت و تدبیر و امید استان کرمانشاه در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

استاندار جدید کرمانشاه نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از کمک ها و رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان سرعت پیشرفت استان بیش از پیش باشد.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: پیشرفت نیاز به همدلی دارد که این همدلی باید در میان نیروهای اجرایی استان برقرار شود تا بتوانیم حرکت رو به جلوی استان را تضمین شده بدانیم.