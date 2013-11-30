  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۳

دقایقی قبل؛

استاندار جدید کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد/ استفاده از نیروهای توانمند لازمه پیشرفت است

استاندار جدید کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد/ استفاده از نیروهای توانمند لازمه پیشرفت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر کشور و استاندار جدید کرمانشاه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با آیت الله شیخ مصطفی علما دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر کشور و استاندار جدید کرمانشاه دقایقی پیش و پس از ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله شیخ مصطفی علما در این دیدار با آرزوی موفقیت برای ابراهیم رضایی بابادی در مسند استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: مردم کرمانشاه مردمانی فهیم، سختکوش و هوشمند هستند که در طول دوران دفاع مقدس و پیش و پس از آن همواره بر سر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم بودند.

علما گفت: امیدوارم آقای رضایی بتوانند با استفاده از برنامه ریزی دقیق و نیروهای توانمند برای تیم کاری خود توسعه و پیشرفت استان را فراهم و آنچه که در شأن مردم این استان است را مهیا کنند.

قائم مقام وزیر کشور نیز در این دیدار کوتاه ضمن ابراز خرسندی از دیدار آیت الله علما اظهار داشت: آقای بابادی از مدیران با تجربه کشور است که امیدواریم با دنبال کردن اهداف دولت اعتدال و تدبیر و امید بتواند خدمت شایسته ای را به مردم این دیار ارائه دهد.

میرولد گفت: اطمینان داریم که با درایت و تدبیر و امید استان کرمانشاه در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

استاندار جدید کرمانشاه نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از کمک ها و رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان سرعت پیشرفت استان بیش از پیش باشد.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: پیشرفت نیاز به همدلی دارد که این همدلی باید در میان نیروهای اجرایی استان برقرار شود تا بتوانیم حرکت رو به جلوی استان را تضمین شده بدانیم.

کد مطلب 2185320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها