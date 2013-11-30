سهم حق بیمه کشاورزان خراسان جنوبی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی صبح شنبه در هفتمین جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان با اشاره به تعرفه های ابلاغی بیمه محصولات کشاورزی درماه گذشته گفت: براساس تعرفه های جدید سهم گندم کاران و جوکاران استان در حق بیمه نسبت به تعرفه اولیه که در آبان ماه ابلاغ و اجرا شده بود کاهش داشته و سهم دولت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در آبان ماه سال جاری حق بیمه و تعهد کشاورز در زراعت گندم آبی 120 هزار ریال، سه میلیون و 90 هزار ریال و چهار میلیون و 290 هزار ریال تعیین شده بود، ادامه داد: بر اساس ابلاغ تعرفه های جدید این مبالغ به 110 هزار ریال، 600 هزار ریال و به 900 هزار ریال کاهش یافته است.

هادربادی از افزایش تعهدات بیمه گندم آبی خبر داد و افزود: در تعرفه جدید در شرایط تمام مکانیزه تعهدات بیمه ای به شش میلیون و 600 هزار ریال، مکانیزه شش میلیون و 250 هزار ریال و نیمه مکانیزه چهار میلیون و 600 هزار ریال افزایش یافت.

به گفته وی در تعرفه قبلی تعهد بیمه گندم آبی در شرایط تمام مکانیزه شش میلیون و 300 هزار ریال ،شرایط مکانیزه شش میلیون ریال و شرایط نیمه مکانیزه چهار میلیون و 500 هزار ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در ماه گذشته سهم بیمه کشاورز در محصول جوی آبی نیز به ترتیب 290 هزار ریال ،پنج میلیون و 370 هزار ریال و هفت میلیون و 120 هزار ریال بوده است، تصریح کرد: در تعرفه جدید این مبالغ به 220هزار ریال ، یک میلیون و250 هزار ریال و یک میلیون و 760 هزار ریال کاهش یافته اسیت.

هادربادی عنوان کرد: سهم دولت در در آبان ماه سال جاری در زمینه محصول جو میزان 730 هزار ریال و 740 هزار ریال تعیین شده بود که این مبالغ در تعرفه جدید به 800 هزار ریال، یک میلیون و 290 هزار ریال و یک میلیون و 510 هزار ریال افزایش یافته است.

به گفته وی حداکثر تعهد بیمه گر در شرایط تمام مکانیزه ،مکانیزه ونیمه مکانیزه تعرفه ابلاغی و اصلاحی محصول جو بدون تغییر بوده است.

هادربادی گفت: پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی افرادی که در ماه گذشته نسبت به بیمه گندم و جو مطابق تعرفه قبلی اقدام کرده‌اند، مابه التفاوت تعرفه جدید به آن‌ها عودت داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های جدید انگیزه‌ای برای کشاورزان در افزایش سطح زیرکشت گندم و جو استان خواهد بود، ادامه داد: کشاورزان فرصت دارند تا تاریخ 15 آذر ماه جاری با مراجعه به کارگزاری های بیمه سطح شهر و روستاها نسبت به بیمه محصول های گندم و جو خود اقدام کنند.