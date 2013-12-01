به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شاعران و نویسندگان و هنرمندان کشور در واکنش به آنچه که هجمههای وارد شده به عزاداری سیدالشهداء (علیه السلام) در ایام ماه محرم سال جاری از آن یاد کردهاند، با انتشار بیانیهای به این موضوع انتقاد کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:
حسین (علیه السلام) مظلوم هماره تاریخ است؛ مظلومیتی که با شهادت نیز به پایان نرسید. اگر دیروز در دشت کربلا، صفوف کوفیان عربده «بُغضَاً لِاَبیک» سر دادند، امروز هنوز در کوچه پسکوچههای تاریخ صدای چکاچک شمشیرهای حق و باطل شنیده میشود و همچنان یاران متلون داغ بر داغ مینهند. دیروز حسین (علیه السلام) را سر بریدند و امروز میخواهند عزایش را ... چه خیال خامی!
بهانه نگارش این سطور، هجمهای است که این روزها، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)، با دعوی پالایش محافل حسینی از خرافه و گزافه، به اوج خود رسیده است! نیک میدانیم که این رشته سر دراز دارد و پای جریانی در میان است که سودای باطل کمرونق کردن عزای اباعبدالله (علیه السلام) را در سر میپروراند. جریانی که سالهاست میکوشد به مدد رسانههای صهیونیستی و با اتکا به اندیشههای وهابی، به محکمات و مسلمات عقاید مکتب حقه شیعه جعفریه اثنی عشریه مانند عصمت، شفاعت، توسل، زیارت، عزاداری، ظهور و ... تشکیک وارد کند و متأسفانه برخی از سخنرانان، نویسندگان و شاعران مسلمان نیز ناخواسته در دام این جریان افتاده و جبههای را که باید در برابر دشمن بیارایند، در مقابل محبان و شیفتگان آل الله (علیهم صلوات الله) تجهیز میکنند.
ما هم قویا معتقدیم آنچه در طول سالهای اخیر در معدودی از محافل حسینی جریان دارد، حد اعلای اقامه عزا و ذکر جمیل خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) نیست و از آنچه شایسته و بایسته است، بسیار فروتر است.قطعاً اشعار و گفتار و رفتار موجود در معدودی از مجالس پسندیده نیست، اما آیا تذکر محدود به برخی مجالس، اعلان عمومی و لشکرکشی رسانهای و فرهنگی میطلبد؟! آیا باید به خاطر چند مورد رفتار ناشایست، به کلّ عزای حسینی حملهور شد و در مقابل همه هیئات و مرثیه خوانان صف آرایی کرد؟! آیا باید به بهانه نگاه همهجانبه به واقعه عاشورا، حماسه را در تعارض با مرثیه و شعور را در تقابل با شور قرار داد؟ حال آنکه این مفاهیم هیچگونه ضدیتی با هم ندارند و هیچ یک از آنها به تنهایی به دست نمیآید.
آیا اساساً محل نزاع اینجاست؟ در همین دهه اول محرم، خیل رسانههای مبلغ وهابیت و هجمه آنها را نسبت به اصل عزای سیدالشهداء (علیه السلام) ندیدهاید؟ طنین ناقوس کلیساهای خانگی و ترویج مسیحیت تبشیری و ممسوخ را کنار گوشمان حس نمیکنید؟ در برابر ظهور عرفانهای نوظهور و تلاش برای جدایی معنویت از مکتب اهل بیت (علیهم السلام) احساس تکلیف نمیکنید؟ دست و پا زدن خرده بقایای بهائیت را نمیبینید که در منابر رسمی، عنوان هیئات حسینی را به سخره میگیرید؟ که ضریح مطهر حسین بن علی (علیه السلام) را که بر سیل اشک دلسوختگان تا کربلای معلا میرفت، با نماد شرک بنی اسرائیل قیاس کردید و گفتید تکه آهنی که به کربلا نرسیده، چه شرفی دارد؟ که در ایام عزای اشرف اولاد آدم که زمین و زمان و عرشیان و فرشیان سیه پوشند، رخت سپید پوشیدید و طعنه به سیهپوشان زدید و به این رفتار خود مباهات کردید؟! که در مقابل چشم مردم عزادار، در رسانه ملی اعلام کردید: روز عاشورا را ـ که مطابق فرمایش معصومین (علیهم السلام) روز اشک و ندبه و عزاداری است ـ به مطالعه گذرانده و در مجالس عزا شرکت نکردهاید و تلویحاً در خانه نشستن را به حضور در تکایا و حسینیهها رجحان دادید! که در چنبره جهانبینی قافیهتان، گریستن بر اباعبدالله (علیه السلام) را نشانه عدم شناخت حضرتش عنوان کردید؟! که اقامه عزا و مرثیهخوانی را بزرگترین تحریف و انحراف در فرهنگ عاشورا اطلاق کردید! اما حضرات! به خیال «انجام تکلیف و رسالت الهی»، بر سر شاخ بن میبرید.
تأکید میکنیم که فضای هیئات، تکایا و حسینیهها باید عاری از خرافه و بدعت و غلو باشد و اتفاقاً زدودن غبار از رخسار مجالس عاشورایی را به شدت میستاییم. اما دوستان! به خاطر داشته باشیم که هرآنچه متکی بر خرد خودبنیاد نبود و با عقل منقطع از وحی سازگاری نداشت، خرافه و گزافه و غلو نیست و نام نهادن بدعت و انحراف بر آن کوتهنظری و سطحینگری است. میان زدودن خرافه و بدعت با وهن مجالس عزای سید و سالار شهیدان، تفاوت از زمین تا آسمان است! اما سوگمندانه باید گفت بسیاری از گفتهها و سرودههای اخیر، به اصل و اساس گریستن بر سیدالشهدا و اقامه عزای حسینی هجمه وارد میکند.
این اظهارنظرهای بیریشه و من عندی از سوی آقایان، در حالی مطرح میشود که بدانیم حضرات به تشکیک در موضوعی میکوشند که ائمه معصومین (علیهم صلوات الله اجمعین) و به تبع ایشان، مراجع تقلید و علمای اعلام، بر اقامه آن توصیه کرده و به تعظیم آن کوشیدهاند. خاصه آنکه مرجع نهضت امام خمینی (رحمت الله علیه)، قیام عاشورا و مبنای پیروزی انقلاب اسلامی، برپایی عزا و اشک بر سیدالشهدا (علیه السلام) بوده است.
با این حال مشفقانه، ناصحانه و برادرانه به دوستانمان ـ که ناخواسته به وادی خردهگیری بر بساط عزای سیدالشهداء (علیه السلام) درغلتیدهاند ـ توصیه میکنیم قوای قلمی و قدمی خود را در جهت بسط و گسترش فرهنگ عاشورا که همانا با اقامه عزا و اشک بر قتیل العبرات محقق میشود، به خدمت گرفته و در توجیه رفتار خود نکوشند و بیش از این خوراک فکری برای شبکههای مبلغ وهابیت فراهم نیاورند.
همه ما در یک جبهه واحدیم و اگر میگوییم«یا لَیتَنا کُنا مَعَک» ای کاش بتوانیم همنوا با حجت بن الحسن (اَرواحُنا لَهُ اَلفِداء)، صبح و شام بر مصائب جد مظلومش بگرییم، که: «اَلا وَ صَلی اَلله عَلی الباکینَ عَلی اَلحُسین (علیه السلام) رَحمَهً وَ شَفَقَه»
اسامی برخی از امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
خسرو آقایاری، محمد آقاسی، عباس احمدی، سید علی احمدی، مبین اردستانی، محمدرضا اسدزاده، سعید اسماعیلی، علی اشتری، اسماعیل امینی، حافظ ایمانی، احمد بابایی، محمد حسین بدری، حجت الاسلام والمسلمین مهدی بنیانیان، رسالت بوذری، کاظم بهمنی، محمد بیابانی، جواد پورسعید، محمود تاری، مجید تال، زکریا تفعلی، مهدی توکلیان، امیر تیموری، هادی جانفدا، حجت الاسلام والمسلمین رضا جعفری، سید محمد جوادی، محمود حبیبی کسبی، روح الله حبیبیپور، حامد حجتی، میلاد حسنی، سیدمحمدحسین حسینی، جواد حیدری، شهاب خالقی، صابر خراسانی، احد دهبزرگی، حسین دهلوی، عبدالرضا رادفر، روح الله رجایی، مهدی رحیمی، داود رحیمی، حسین رستمی، کاظم رستمی، جعفر رسول زاده (آشفته)، محمد مهدی رسولی، محسن رضوانی، مسعود زارعیان، مهدی زنگنه، محمود ژولیده، محمد امین سبکبار، میثم سلطانعلی، سید وحید سمنانی، محمد سهرابی، محمد مهدی سهرابی کیا، سید شهرام شکیبا، حسین شکیب راد، قاسم صرافان، محمد صمدی، رضا صیادی، فاطمه طارمی، پیمان طالبی، علی عباسی، محسن عرب خالقی، حامد عسکری، محمود علومی، سید احمد علوی، هانی امیر فرجی، علی اکبر فرهنگیان، وحید قاسمی، مهدی قمصریان، عباس کیقبادی، شیرینعلی گلمرادی، مرتضی گودرزی دیباج، عبدالرضا لطف اللهی، علی اکبر لطیفیان، محمد ماجد، محسن موسایی، سید داریوش مفتخر حسینی، مصطفی متولی، محمدعلی مجاهدی (پروانه)، امیرحسین مدرس، حامد مرادیان، اسماعیل مصفا، علیرضا معینی، هادی ملک پور، حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق، فرشاد مهدی پور،یوسفعلی میرشکاک، هادی ناصری، علی ناظمی، نعیم نخعی، محمد سعید نقاشیان، مرتضی یراقبافان، هادی شریفی.
این لیست در حال تکمیل شدن است.
نظر شما