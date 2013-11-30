استان زنجان تنها توليدكننده كابل فوق فشار قوي در غرب آسيا

به گزارش خبرگزاری مهر، علي معصومي افزود :‌ اين نوع كابل ها با جايگزين شدن كابل هاي شهري توانسته مشكلات زيست محيطي ، پرت انرژي ، خطرات جانبي و زيبايي شهري را رفع کنند اين نوع كابل ها با امكان جاگذاري در زمين ، قابليت كنترل را فراهم نموده و مانع از بروز حوادث در دكل ها و كابل هاي هوايي مي شود.

معصومي با اشاره به توليد كابل 230 كيلوولت توسط شركت سيم و كابل ابهر ادامه داد: توليد اين كابل از سال 86 در استان آغاز شده است كه جهت راه اندازي خط ولتاژ آن در سال 82 يالغ بر 13.5 ميليون دلار سرمايه گذاري صورت گرفته است.

وي افزود: به طور ميانگين ماهانه 1500 تن كابل در اين واحد توليد مي شود كه بالغ بر 1100 تن در بخش فشار قوي و مابقي در ساير بخش ها توليد مي شود و اشتغالزايي ايجاد شده در بخش توليد كابل فشار قوي بالغ بر 150 نفر در اين واحد صنعتي است.

رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان افزود: ماهانه حدود 250 تن از اين نوع كابل توسط شركت سيم و كابل ابهر در استان زنجان توليد مي گردد.

یگانه سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان شد

طی حکمی از سوی استاندار زنجان و رییس هئیت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان ˈحبیب ملایی یگانهˈ به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان منسوب شد.

معاون عمرانی استاندار و رییس هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان در آیین معارفه سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان گفت: باید از تجارب ارزنده آقای یگانه در شهرداری زنجان به نحو مطلوبی برای رفع مشکلات موجود و بهبود شرایط سازمان همیاری شهرداری های استان استفاده شود.



"محمدمهدی احدیان" پیشتر مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان بود و یگانه نیز به عنوان شهردار زنجان بود.