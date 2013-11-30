کتاب "شب برفی" در اردبیل رونمایی می شود

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این کتاب مجموعه داستانهای دفاع مقدس نویسندگان بومی استان است که توسط عمار احمدی گرد آوری شده است.

وی با بیان اینکه کتاب "شب برفی" به چاپ رسیده است از رونمایی از این اثر در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته کریمی مرکز حفظ آثار در نظر دارد با فعالیتهای فرهنگی زمینه انتقال مناسب ارزشهای دفاع مقدس و رشادتهای شهدا و رزمندگان به نسلهای آینده را فراهم کند.

وی با یاداوری چاپ 22 کتاب داستان، شعر و خاطره اضافه کرد: علاوه بر این 12 عنوان کتاب دیگر نیز در شرف چاپ است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان حمایت دستگاه های متولی در جهت چاپ کتب را ضروری عنوان کرد و افزود: در صورتی که منابع مالی چاپ کتب فراهم شود، کتب در اولین زمان ممکن به چاپ خواهند رسید.