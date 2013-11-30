  1. استانها
  2. اردبیل
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

کریمی به مهر خبر داد:

کتاب "شب برفی" در اردبیل رونمایی می شود

کتاب "شب برفی" در اردبیل رونمایی می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل از رونمایی از کتاب "شب برفی" در آینده نزدیک در استان خبر داد.

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این کتاب مجموعه داستانهای دفاع مقدس نویسندگان بومی استان است که توسط عمار احمدی گرد آوری شده است.

وی با بیان اینکه کتاب "شب برفی" به چاپ رسیده است از رونمایی از این اثر در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته کریمی مرکز حفظ آثار در نظر دارد با فعالیتهای فرهنگی زمینه انتقال مناسب ارزشهای دفاع مقدس و رشادتهای شهدا و رزمندگان به نسلهای آینده را فراهم کند.

وی با یاداوری چاپ 22 کتاب داستان، شعر و خاطره اضافه کرد: علاوه بر این 12 عنوان کتاب دیگر نیز در شرف چاپ است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان حمایت دستگاه های متولی در جهت چاپ کتب را ضروری عنوان کرد و افزود: در صورتی که منابع مالی چاپ کتب فراهم شود، کتب در اولین زمان ممکن به چاپ خواهند رسید.

 

کد مطلب 2185355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها