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۹ آذر ۱۳۹۲، ۹:۴۶

مختاری خبر داد:

قاچاق دام معضل دامپروری جنوب کرمان/ مردم با ماموران مبارزه با قاچاق همکاری کنند

قاچاق دام معضل دامپروری جنوب کرمان/ مردم با ماموران مبارزه با قاچاق همکاری کنند

قلعه گنج – خبرگزاری مهر: مسئول اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان خواستار همکاری ساکنان شهرستانهای جنوبی کرمان برای مقابله با قاچاق دام از مرزهای شرقی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختاری مسئول اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی  جنوب کرمان عصر جمعه در جمع دهیاران این مناطق با اشاره به قاچاق دام و معضلات آن تصریح کرد: به دلیل مجاور بودن منطقه با استان سیستان و بلوچستان و همسایگی این استان با کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان و عدم رعایت اصولی مراقبت های بیماری و قرنطینه ای دام  و همچنین به خاطر ارزان بودن دام در مرزهای مربوطه، بروز خشکسالی های دراز مدت و گران شدن نهاده های دامی، منجر به سوءاستفاده عده ای خاص جهت کسب درآمد خود از این راه شده است.

وی افزود: دام قاچاق موجب اشاعه وانتشار بیماری های واگیر دامی در منطقه ازجمله تب برفکی، آبله، طاعون نشخوار کنندگان کوچک و ... می شوند.

وی گفت: مردم باید در صورت مشاهده چنین افرادی سریعا مراتب را به مراجع ذیصلاح و اداره دامپزشکی اطلاع دهند.

همام خدایی کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان قلعه گنج نیز در این جلسه اظهارکرد: از بین حدود هزار و 700 نوع از بیماری شناخته شده ، بیش از 800 نوع آنها به عنوان بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد.

 

 

 

 

کد مطلب 2185357

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