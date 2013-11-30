به گزارش خبرگزاری مهر، دومین قسمت از سری جدید مجموعه "شام ایرانی" به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد شایسته با میزبانی بیژن بنفشه خواه از هفته آینده وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود. در اولین قسمت از این مجموعه رضا داودنژاد میزبان اکبر عبدی، فیروز کریمی و بیژن بنفشه خواه بود اما در سری جدید از این فصل بنفشه خواه میزبانی "شام ایرانی" را برعهده خواهد داشت.

محمد شایسته تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه گفت: خوشبختانه سری جدید مجموعه با استقبال خوبی مواجه شده و تمهیداتی اندیشیده‌ایم که با توجه به استقبال به عمل آمده از قسمت اول، این فصل به طور مجدد عرضه و پخش شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول تولید قسمت های جدید مجموعه با حضور هنرمندان مطرح و محبوب کشور هستیم. پخش مجموعه به همین شکل و به طور منظم ادامه می یابد و امیدوارم مخاطبان نیز از آن همچنان استقبال به عمل آورند.

"شام ایرانی" محصول موسسه سینما 24 است و پیش از این در آن هنرمندانی چون مهران غفوریان، حمید عسگری، کامبیز دیرباز، امیرحسین رستمی، اشکان خطیبی، سروش صحت، مهدی پاکدل، بهاره رهنما، سحر زکریا، لادن طباطبایی، شقایق دهقان به رقابت پرداخته اند.