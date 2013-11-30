  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله زده بوشهر/ برپایی 1300 چادر امدادی

بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله زده بوشهر/ برپایی 1300 چادر امدادی

رئیس جمهور با همراهی رئیس جمعیت و جمعی از مدیران هلال احمر‏، برای بازدید از مناطق زلزله زده بوشهر، ساعتی پیش در این استان حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امداد و نجات که از شب گذشته در میان مردم زلزله حاضر شده است، افزود: ساعتی پیش دکتر حسن روحانی و دکتر محمد فرهادی در مناطق زلزله زده برازجان حضور پیدا کردند و بازدید آنها از این مناطق آغاز شده است.

محمود مظفر در ادامه به برپایی ۳۲ اردوگاه در این استان اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه روزی امدادگران همه امور تحت کنترل قرار گرفته و تا صبح امروز 1300 چادر امدادی در قالب ۳۲ اردوگاه در مناطق زلزله زده دایر شده است.

وی با اشاره به ادامه توزیع اقلام امدادی در میان مردم حادثه دیده، افزود: تا ساعات اولیه صبح بیش از ۵ هزار تخته پتو و موکت در میان مردم پخش شده است.

کد مطلب 2185371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها