بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله زده بوشهر/ برپایی 1300 چادر امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امداد و نجات که از شب گذشته در میان مردم زلزله حاضر شده است، افزود: ساعتی پیش دکتر حسن روحانی و دکتر محمد فرهادی در مناطق زلزله زده برازجان حضور پیدا کردند و بازدید آنها از این مناطق آغاز شده است.

محمود مظفر در ادامه به برپایی ۳۲ اردوگاه در این استان اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه روزی امدادگران همه امور تحت کنترل قرار گرفته و تا صبح امروز 1300 چادر امدادی در قالب ۳۲ اردوگاه در مناطق زلزله زده دایر شده است.

وی با اشاره به ادامه توزیع اقلام امدادی در میان مردم حادثه دیده، افزود: تا ساعات اولیه صبح بیش از ۵ هزار تخته پتو و موکت در میان مردم پخش شده است.