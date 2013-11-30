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۹ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۷

واگذاری 113 هزار و 224 میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بازار سرمایه

واگذاری 113 هزار و 224 میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بازار سرمایه

آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال جاری، فروش 113 هزار و 224 میلیارد ریال سهم دولتی را از طریق بازار سرمایه نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش های سازمان خصوصی سازی، آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ابتدا تا پایان نیمه نخست آبان امسال حکایت از واگذاری 147 هزار و 869 میلیارد ریال سهم دولتی دارد که از این میزان واگذاری، 113 هزار و 224 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس اوراق بهادار، 8 هزار و 415 میلیارد ریال سهم از طریق مزایده و 26 هزار و 231 میلیارد ریال در فرابورس فروخته شده است.

همچنین از 147 هزار و 869 میلیارد ریال سهم واگذار شده در این مدت، بالغ بر 122 هزار و 291 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 24 هزار و 775 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 803 میلیارد ریال به صورت ترجیحی فروخته شده است.

کد مطلب 2185375

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