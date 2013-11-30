به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در مراسم افتتاح اولین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران در تهران گفت: مرکز دیده‌بان شاخص‌های مهم اقتصادی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل خواهد شد تا شاخص‌های مرتبط با کسب و کار را رصد کند.

وی افزود: به زودی آئین نامه‌های مربوط با تشکیل این مرکز به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور، هدف از تشکیل مرکز دیده‌بان شاخص‌های مهم اقتصادی را حرکت تمامی دستگاه‌های کشور در راستای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد.

جهانگیری گفت: تمام تلاش دولت این است که نهایت آرامش را به فضای اقتصادی کشور برگرداند، چرا که هیچ فعالیت اقتصادی در زمانی که عدم اطمینان بر اقتصاد حاکم باشد، شکل نخواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهور افزود: یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی باید بداند که حداقل برای کوتاه مدت وضع تورم و نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی به چه صورت است، این در شرایطی است که متاسفانه در دو سال اخیر حتی در برخی روزها سیاست‌های دولت قابل پیش بینی نبود و قیمت ارز و دیگر شاخص‌ها روند نگران کننده ای را دنبال می کرد.

وی تصریح کرد: برای اینکه ثبات در اقتصاد ایجاد شود، هدف گذاری اولیه دولت این است که نرخ تورم را کنترل کند. بر این اساس نرخ تورم 40 درصدی در یکسال منتهی به شهریور سال 92 بسیار تکان دهنده بود که این امر صحبت از تولید و سرمایه گذاری را مشکل می کرد.

به گفته جهانگیری، هم اکنون ثبات و آرامش به بازار بازگشته و تورم روند نزولی به خود گرفته است، ضمن اینکه کاهش تورم نقطه ای نیز قابل ملاحظه است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال روند تورم را بهبود بخشیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه از حمایت دولت از صنایع خودروسازی خبر داد و افزود: دولت انتظار دارد که صنعت خودروسازی و قطعه سازی به روزهای شکوفایی خود بازگردد، این در حالی است که دولت آگاهی دارد که صنعت خودرو در شرایط فعلی با چالش‌های زیادی مواجه است و قیمت تمام شده، کاهش تولید و کاهش روند سودآوری، نحوه تامین مالی و کیفیت با مشکلاتی مواجه است.

به گفته جهانگیری، با برنامه ریزی های صورت گرفته و تعامل با شرکای خارجی تلاش داریم وضعیت صنعت خودرو را بهبود بخشیم اما شرکای ایران باید بدانند که صنعت خودروی ایران در منطقه ای قرار گرفته است که ایران مهمترین کشور صنعتی آن به شمار می آید و چند صد میلیون جمعیت در کنار این بازار وجود دارد.

وی اظهارداشت: وضعیت خودرو در برخی سالها شرایط مشکلی را داشت به نحوی که مردم گاهی دو سال برای تحویل خودرو با رنگ مورد علاقه خود باید در نوبت می ماندند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از خودروسازان خارجی که قصد همکاری با ایران را دارند، درخواست کرد که محصول رقابتی تولید کرده و رضایت مردم را اصل قرار دهند.

جهانگیری ادامه داد: هم اکنون خودرو سهم جدی در آلایندگی دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از خودروسازان خواست تا در مصرف ارز و صادرات خودرو تعادل و توازن برقرار کند؛ به این معنا که به میزانی که ارز نیاز دارند صادرات خودرو صورت دهند.