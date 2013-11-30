بانوان مبلغ برای زدودن خرافات از عزاداریها فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی افزود: نقش بانوان در جامعه اسلامی و به خصوص در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تعیین کننده بوده و با پشتیبانی این قشر جامعه امروز نظام اسلامی قوام و دوام یافته است .

وی با بیان اینکه در طول تاریخ در کنار مردان بزرگ یک بانوی بزرگ نیز دیده می شود اظهار داشت: در کنار حضرت پیامبر اکرم (ص) حضرت خدیجه (س) و در کنار حضرت ابراهیم (ع) حضرت سارا و هاجر و در کنار حضرت علی(ع) حضرت فاطمه زهرا(س) و در کنار حضرت امام حسین(ع) حضرت زینب (س) قرار داشته اند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بانوان در تربیت نسل سالم در جامعه اسلامی وظایف مهمی بر عهده دارند و باید تلاش شود تا با برگزاری برنامه های خوب فرهنگی به ارتقاء سطح آگاهی این قشر از جامعه همت گماشت.

حجت الاسلام خدایی گفت: مبلغات باید با برنامه ریزی دقیق کاری کنند که خرافات موجود در برخی عزاداریها از بین برود .