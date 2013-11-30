یک قلاده گربه پالاس در طبیعت بردسیر رهاسازی شد/ با شکارچیان غیرمجاز برخورد قانونی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از سیاستهای و اولویتهای اصلی محیط زیست حمایت از حیوانات وحشی در عرصه طبیعی است و در همین راستا نیروهای محیط زیست در تمام استان هوشیارانه با تخلفات برخورد می کنند.

وی از برخورد جدی با شکارچیان خبر داد و گفت: متاسفانه شکار غیر مجاز و زنده گیری حیوانات ضربه جبران ناپذیر به محیط زیست می زند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با مسئولان محیطی زیست در میان بگذارند.

دامنگیر گفت: در همین راستا ماموران اجرایی حفاظت محیط زیست پس از مشکوک شدن به یک خودرو در ارتفاعات بید توکل قلعه عسکر و پس از تعقیب و گریز در نهایت در بازرسی از خودرو یک قلاده گربه پلاس را کشف کردند.

وی افزود: این حیوان در کیسه ای در خودرو در دام فرد سود جو قرار داشت که پس از طی مراحل قانونی حیوان بار دیگر به محیط زندگی خود بازگردانده شد.

وی همچنین از برخورد قضایی با فرد متخلف خبر داد.