"غنی سازی" تا ابد خط قرمز ایران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر،سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در بازدید از خبرگزاری مهر، در خصوص توافق ژنو با بیان اینکه جنگی که وجود داشت ، جنگ اراده ها بود ، اگر 6کشور بزرگ دنیا و 5 کشور شورای امنیت یک چیز را بخواهند و ما آن را خلاف حقمان بدانیم ایستادگی می کنیم ، اظهار داشت: بعد از 10 سال ایستادگی و 6 قطعنامه شورای امنیت و تحریم اقتصادی و بالاخره با توافقی بیرون آمد که غنی سازی در ان وجود دارد .



عراقچی با تأکید بر اینکه غنی سازی تا ابد برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط قرمز شناخته می شود، تصریح کرد: واشنگتن پست هفته گذشته در مقاله ای به چیزهایی که کاخ سفید اعلام نکرده اشاره کرده و ذکر کرده بود مهم ترین جمله ای که آمریکا اعلام نکرده این است که غنی سازی را برای ایران بدون محدودیت زمانی قبول کرده است .



وی با اشاره به اینکه منتقدان داخلی باید این مسئله را بیشتر درک کنند که این دستاورد ملت ایران است ، تأکید کرد: ملت ایران بعد از 10 سال مقاومت به این دستاورد رسیده است و نباید آن را نادیده گرفت .



عراقچی گفت: این یک مغلطه بزرگ است که گفته می شود چرا نگفتند حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است . مگر حق را باید از آنها بگیریم؟حق ما وجود دارد و اینطور نیست که آنها بگویند شما حق غنی سازی دارید و ما هم خوشحال شویم.



عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تصریح کرد: حق ما محفوظ است و بر اساس ان پی تی این حق را برای خود قائل هستیم و مهم این بود که به اجرای حق ما احترام بگذارند که این امر صورت پذیرفت.



وی با اشاره به اینکه باید این دستاورد به صورت واقعی باز شود ، گفت: البته که هزینه هایی پرداخت کرده ایم اما برای هر دستاوردی لازم است هزینه هایی پرداخت شود.



مشروح این مصاحبه به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.