به گزارش خبرنگار مهر،سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در بازدید از خبرگزاری مهر، در خصوص توافق ژنو با بیان اینکه جنگی که وجود داشت ، جنگ اراده ها بود ، اگر 6کشور بزرگ دنیا و 5 کشور شورای امنیت یک چیز را بخواهند و ما آن را خلاف حقمان بدانیم ایستادگی می کنیم ، اظهار داشت: بعد از 10 سال ایستادگی و 6 قطعنامه شورای امنیت و تحریم اقتصادی و بالاخره با توافقی بیرون آمد که غنی سازی در ان وجود دارد .
عراقچی با تأکید بر اینکه غنی سازی تا ابد برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط قرمز شناخته می شود، تصریح کرد: واشنگتن پست هفته گذشته در مقاله ای به چیزهایی که کاخ سفید اعلام نکرده اشاره کرده و ذکر کرده بود مهم ترین جمله ای که آمریکا اعلام نکرده این است که غنی سازی را برای ایران بدون محدودیت زمانی قبول کرده است .
وی با اشاره به اینکه منتقدان داخلی باید این مسئله را بیشتر درک کنند که این دستاورد ملت ایران است ، تأکید کرد: ملت ایران بعد از 10 سال مقاومت به این دستاورد رسیده است و نباید آن را نادیده گرفت .
عراقچی گفت: این یک مغلطه بزرگ است که گفته می شود چرا نگفتند حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است . مگر حق را باید از آنها بگیریم؟حق ما وجود دارد و اینطور نیست که آنها بگویند شما حق غنی سازی دارید و ما هم خوشحال شویم.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تصریح کرد: حق ما محفوظ است و بر اساس ان پی تی این حق را برای خود قائل هستیم و مهم این بود که به اجرای حق ما احترام بگذارند که این امر صورت پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه باید این دستاورد به صورت واقعی باز شود ، گفت: البته که هزینه هایی پرداخت کرده ایم اما برای هر دستاوردی لازم است هزینه هایی پرداخت شود.
مشروح این مصاحبه به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با گروه 1+5 در بازدید از خبرگزاری مهر در خصوص توافق ایران و 1+5 و اظهارات مختلف پیرامون حق غنی سازی در ایران گفت: غنی سازی تا ابد خط قرمز ایران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر،سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در بازدید از خبرگزاری مهر، در خصوص توافق ژنو با بیان اینکه جنگی که وجود داشت ، جنگ اراده ها بود ، اگر 6کشور بزرگ دنیا و 5 کشور شورای امنیت یک چیز را بخواهند و ما آن را خلاف حقمان بدانیم ایستادگی می کنیم ، اظهار داشت: بعد از 10 سال ایستادگی و 6 قطعنامه شورای امنیت و تحریم اقتصادی و بالاخره با توافقی بیرون آمد که غنی سازی در ان وجود دارد .
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