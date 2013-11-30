فولاد قهرمان نیم فصل لیگ برتر امید کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم این مسابقات شامگاه جمعه تیم فولاد خوزستان با 3 گل میهمان خود تیم سپاهان اصفهان را شکست داد.



گل های فولاد در این بازی حساس را حسین شنانی (2گل) و فرشاد جهانفزا به ثمر رساندند.



فولادخوزستان با کسب این پیروزی 24 امتیازی شد و به مقام قهرمانی نیم فصل نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر امید باشگاههای کشور دست یافت.



در دیگر بازی روز گذشته لیگ برتر امید کشور نیز تیم نفت اهواز با نتیجه دو بر یک بر تیم نفت آبادان غلبه کرد و با 15 امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی باقی ماند.



در هفته یازدهم این مسابقات، تیم نفت اهواز چهاردهم آذر به مصاف سپاهان اصفهان می رود و تیم نفت آبادان نیز در همین روز رودرروی تیم ذوب آهن اصفهان قرار می گیرد.



فولادخوزستان در هفته یازدهم استراحت دارد.



مسابقات فوتبال لیگ برتر امید باشگاههای کشور با حضور 11 تیم در یک گروه در حال برگزاری است.