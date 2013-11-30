28 میلیارد ریال اعتبار به امور عشایری ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی صبح شنبه در بازدید از مناطق عشایری استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام 9 هزار خانوار عشایری دارد و 28 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عشایری در استان اختصاص یافته است.

وی افزود: عشایر استان ایلام نقش مهمی در تولیدات دامی در جامعه دارند به طوری که مهمترین محصولات تولیدی عشایر استان گوشت قرمز، روغن حیوانی ، لبنیات، صنایع دستی ، پشم ، عسل و کشک است.

این مسئول افزود: درآمد حاصل از محصولات تولیدی عشایری استان صرف اشتغالزایی، امور زیربنایی، افزایش درآمد و بهینه سازی زمین های کشاورزی ایلام می شود.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام یادآور شد: عشایر ایلام اکنون یک میلیون و 400 هزار راس دام در اختیار دارند.

وی طول راه های عشایری استان را دو هزار و 200 کیلومتر عنوان کرد و یادآور شد: امسال نزدیک به یک هزار و 400 کیلومتر از این راه ها مرمت و نگهداری شده است.