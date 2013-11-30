  1. استانها
  2. ایلام
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

سلیمی:

28 میلیارد ریال اعتبار به امور عشایری ایلام اختصاص یافت

28 میلیارد ریال اعتبار به امور عشایری ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امورعشایری استان ایلام گفت: 28 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عشایری در استان ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی صبح شنبه در بازدید از مناطق عشایری استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام 9 هزار خانوار عشایری دارد و 28 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عشایری در استان اختصاص یافته است.

وی افزود: عشایر استان ایلام نقش مهمی در تولیدات دامی در جامعه دارند به طوری که مهمترین محصولات تولیدی عشایر استان گوشت قرمز، روغن حیوانی ، لبنیات، صنایع دستی ، پشم ، عسل و کشک است.

این مسئول افزود: درآمد حاصل از محصولات تولیدی عشایری استان صرف اشتغالزایی، امور زیربنایی، افزایش درآمد و بهینه سازی زمین های کشاورزی ایلام می شود.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام یادآور شد: عشایر ایلام اکنون یک میلیون و 400 هزار راس دام در اختیار دارند.

وی طول راه های عشایری استان را دو هزار و 200 کیلومتر عنوان کرد و یادآور شد: امسال نزدیک به یک هزار و 400 کیلومتر از این راه ها مرمت و نگهداری شده است.

 

 

کد مطلب 2185390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها