تحويل بیش از 16 هزار تن نهاده دامي به دامداران زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومي افزود: هيچگونه محدوديتي جهت تحويل نهادههاي دامي به دامداران وجود ندارد و بر اساس قرارداد شير تحويلي به كارخانجات، نهادهها تحويل مي شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان يادآور شد: نهادههاي وارداتي با ارز تك نرخي بوده و متناسب با نرخ ارز توزيع ميگردد و سبوس توليدي استان نيز نصف قيمت بازار در اختيار دامداران قرار ميگيرد.
معصومی در خصوص كنسانتره نهادهها، افزود: تبديل نهاده دامي به كنسانتره اجباري نيست و واحدهاي دامداري در صورت تمايل ميتوانند نهاده را جهت تبديل به كنسانتره به كارخانجات مربوطه تحويل دهند و در اين صورت دامداران ميتوانند به صورت مستقيم با كارخانجات توليد كنسانتره قرارداد بسته و نهادهها را جهت تبديل به كنسانتره تحويل دهند.
تعویض 80 فقره انشعاب فرسوده در امورآبفای شهرستان خدابنده
مدیر امور آبفای خدابنده گفت : 80 فقره انشعاب پوسيده با هزينه آبفاي شهرستان خدابنده تعويض شد.
سيد جواد موسوي افزود:در شش ماه نخست سال جاری بیش از 80 فقره انشعاب فرسوده تعویض و استاندارد سازی شده است.
وی همچنین تصریح کرد : به منظور جلوگیری از هدر رفت آب در 6 ماهه نخست سال با همت و پشتكاری همكاران بهره برداري و همچنين پيمانكاران واحد تأسيسات 7 مورد از حوادث خطوط انتقال آب ، بيش از 100 مورد خطوط شبكه توزيع و 800 مورد انشعابات آب در اسرع وقت ترميم گردیده است.
وی گفت: در شهرستان خدابنده بیش از 9 هزار انشعاب وجود داشت که در 7 ماهه نخست سال جاری 390 انشعاب به تعداد انشعابات این شهرستان اضافه شده است.
مهاجرت از روستاهای شهرستان ایجرود افزایش یافته است
رئیس اداره ثبتاحوال شهرستان ایجرود، از افزایش روند مهاجرت به شهرهای دیگر خبر داد.
ابوالفضل حیدری افزود: در هفت ماهه سالجاری 902 مورد مهاجرت به شهرهای دیگر به ثبت رسیده که در مدت مشابه سال گذشته 828 مورد بوده که روند رو به رشدی داشته است.
وی تصریحکرد: در هفت ماهه سالجاری مهاجرت به شهرستان 314 مورد بوده که در مدت مشابه سال گذشته 250 مورد بوده که روندی رو به رشد در پی داشته است.
رئیس اداره ثبت احوال ایجرود با بررسی علل این مهاجرتها به شهرهای دیگر را نبود امکانات وسیع، اشتغال، کمبود آب کشاورزی، برشمرد و افزود: با راهاندازی پتروشیمی و کارخانههای سیمان و فولاد و دو سد مهم این شهرستان در آینده نزدیک شاهد مهاجرپذیر شدن شهرستان خواهیم بود.
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