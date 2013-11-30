قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان خوزستان در کشور

علیرضا مراد حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین دوره این مسابقات به مدت دو روز در قم برگزار شد که در پایان تیم منتخب استان خوزستان با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز و به دست آوردن 56 به مقام قهرمانی دست یافت.



وی با اشاره به اینکه تیمهای تهران و لرستان در سکوی دوم و سوم این رقابتها قرار گرفتند، گفت: امین روزی کاری و محمد بیرانوند به مدال طلا دست یافتند و مهران دیناروند نیز مدال برنز را به گردن آویخت.



سرپرست هیات استان خوزستان گفت: همچنین در این رقابتها، میثم رحمتی پور، محسن چکنی و سجاد اسدی به مقام پنجم در این مسابقات دست یافتند.



حاجتی در خصوص برنامه های آینده این هیات گفت: مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی باشگاه های خوزستان از سیزدهم آذر به مدت دو روز در اهواز برگزار می شود.