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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶

حاجتی خبرداد:

قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان خوزستان در کشور

قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان خوزستان در کشور

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست هیات استان خوزستان از قهرمانی تیم خوزستان در مسابقات کشتی فرنگی عمومی جوانان کشور خبر داد.

علیرضا مراد حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین دوره این مسابقات به مدت دو روز در قم برگزار شد که در پایان تیم منتخب استان خوزستان با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز و به دست آوردن 56 به مقام قهرمانی دست یافت.

وی با اشاره به اینکه تیمهای تهران و لرستان در سکوی دوم و سوم این رقابتها قرار گرفتند، گفت: امین روزی کاری و محمد بیرانوند به مدال طلا دست یافتند و مهران دیناروند نیز مدال برنز را به گردن آویخت.

سرپرست هیات استان خوزستان گفت: همچنین در این رقابتها، میثم رحمتی پور، محسن چکنی و سجاد اسدی به مقام پنجم در این مسابقات دست یافتند.

حاجتی در خصوص برنامه های آینده این هیات گفت: مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی باشگاه های خوزستان از سیزدهم آذر به مدت دو روز در اهواز برگزار می شود.

کد مطلب 2185394

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