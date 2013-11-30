3 هزار عنوان کتاب در حوزه نماز چاپ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقابابایی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه‌های آموزشی دبیران نماز دستگاه‌های اجرایی استان زنجان افزود: در سال 70 که ستاد اقامه نماز در کشور به صورت رسمی آغاز به کار کرد، منابع مکتوبی به جز مجموعه‌های «سرالصلاة» امام خمینی(ره) در خصوص نماز در کشور موجود نبود.



وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ماندگار کردن فعالیت‌ها در قالب هنر، در طول سه سال اخیر، فعالیت‌های چشم‌گیری در زمینه برگزاری جشنواره فرهنگی ـ هنری نماز در کشور به انجام رسیده است.



معاون برنامه‌ريزی، نظارت و ارزيابی ستاد اقامه نماز كل كشور با بیان این‌که با وجود تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده است، هنوز راه زیادی برای پیمودن در راستای ترویج فرهنگ نماز وجود دارد، گفت: باید در این زمینه از ظرفیت همه نخبگانی که می‌توانند در زمینه ترویج فرهنگ نورانی نماز خدمات فکری ارایه دهند، بهره‌مند شده و ظرفیت‌های موسسات و تشکل‌های مردم‌نهاد را نیز نادیده نگرفت.



آقابابایی افزود: در سال 70 که ستاد اقامه نماز در کشور به صورت رسمی آغاز به کار کرد، منابع مکتوبی به جز مجموعه‌های «سرالصلاة» امام خمینی(ره) در خصوص نماز در کشور موجود نبود، در حالی که امروز بیش از سه هزار عنوان کتاب در حوزه نماز در کشور به چاپ رسیده است.



معاون برنامه‌ريزی، نظارت و ارزيابی ستاد اقامه نماز كل كشور با تأکید بر اهمیت ورود ستاد اقامه نماز به بدنه دولت گفت: طی هماهنگی‌های انجام شده و برگزاری جلساتی با نمایندگان عالی دولت در سال‌های اولیه تشکیل این ستاد، آیین‌نامه ترویج و توسعه نماز در اواخر فعالیت دولت سازندگی در کشور تدوین شد.



آقا بابایی با اشاره به این‌که فعالیت اصلی ستاد اقامه نماز در کشور در سال 70 آغاز شده است، گفت: با توجه به نوپا بودن این تشکل در سال 70 در نخستین گام، ظرفیت‌های موجود در کشور شناسایی شده و در ادامه نیز ظرفیت‌های جدیدی در این حوزه ایجاد شد.



معاون برنامه‌ريزی، نظارت و ارزيابی ستاد اقامه نماز كل كشور افزود: با توجه به ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت غنی ولایت‌فقیه در کشور در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز، اجلاس‌های سراسری نماز در کشور از سال 70 آغاز به کار کرده و در هر اجلاس نیز پیام‌هایی از سوی مقام معظم رهبری به شرکت‌کنندگان ابلاغ شده و تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد ستاد اقامه نماز در حال حفظ و توسعه است.



آقابابایی ادامه داد: در ادامه با پیشنهاد ورود ستاد اقامه نماز به شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای بهره‌مندی از ظرفیت این شورا در ترویج فرهنگ نورانی نماز، طرح جامع اقامه نماز در این شورا به تصویب رسید.

وی بر لزوم ورود فعالیت‌های ترویجی نماز به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تاکید کرد و گفت: با تشکیل ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه‌های کشور، از تمامی ظرفیت‌ها برای ترویج این فرهنگ نورانی استفاده شد و تاکنون با برگزاری 22 جلاس سراسری نماز در کشور، برکات این فعالیت‌ها را می‌توان مشاهده کرد.



معاون برنامه‌ريزی، نظارت و ارزيابی ستاد اقامه نماز كل كشور با اذعان به اینکه پیش از آغاز به کار این ستاد، برنامه‌ریزی در حوزه نماز مغفول مانده بود افزود: باید به این واقعیت ایمان داشت که خط مشی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، هدف و مأموریت اصلی دستگاه را تعیین کرده و اقدام بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای و با مدیریت و تدبیر در این زمینه می‌تواند دستگاه‌ها را به نتایج کلیدی و مطلوبی در ترویج فرهنگ نماز برساند.