آغاز ساخت سریال انیمیشن "مجلس آیینه" با داستان ضامن آهو

مهدی آقاجانی کارگردان سریال انیمیشن "مجلس آیینه" درباره تولید این کار به خبرنگار مهر گفت: این سریال یک مجموعه 52 قسمتی است که کل زمان آن 20 دقیقه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: ایده داستان‌های این سریال از مراسم شبیه‌خوانی گرفته شده است و برای ساخت آن از مجموع فرهنگ‌های ایرانی و اسلامی وام گرفته‌ایم. در واقع آنچه در شبیه‌خوانی و مثلا نمایش‌های قهوه خانه ای موجود است در داستان ها و فضاسازی های کل سریال گنجانده شده است و صرفا به واقعه عاشورا و یا تعزیه نمی‌پردازیم.

این کارگردان با اشاره به ساختار سریال انیمیشن "مجلس آیینه" گفت: این سریال انیمیشن داستان زندگی واقعی و روزمره مردم طبقات مختلف جامعه را بیان می‌كند كه با رخ دادن اتفاق هایی وارد فضای شبیه‌خوانی می شویم ولی فضای روایت کاملا امروزی است.

آقاجانی "مجلس آیینه" را دارای راوی دانسته و بیان کرد: مجموع داستان‌های این سریال توسط یک راوی به اسم مرشد و یا معین‌البکاء تعریف می‌شود و این راوی به عنوان دانای کل، قصه را روایت می‌کند.

وی در پایان با اشاره به این مطلب که تاکنون در ترکیب شبیه‌خوانی با هنر انیمیشن فعالیت خاصی صورت نگرفته است، گفت: در ایران در حوزه فیلم و یا سریال انیمیشن برگرفته از ساختار شبیه‌خوانی تاکنون کاری انجام نشده است به همین دلیل به همراه مسعود صفوی تهیه کننده سعی کردیم فضای متفاوت و تازه‌ای را در این مجموعه ارائه دهیم.

انیمیشن "مجلس آیینه" محصول مركز انیمیشن حوزه هنری است که در 52 قسمت، 20 دقیقه ای ساخته می‌شود و در حال حاضر نگارش 25 قسمت آن انجام شده است. cat out تكنیك به كار گرفته شده در این سریال انیمیشن است و تا الان یك قسمت از 52 قسمت آن به تولید رسیده است.