بیش از 27 میلیون عزادار حسینی در سوگواره «بصیرت عاشورایی» محرم امسال شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی با ارائه گزارشی از روند برگزاری سومین سوگواره«بصیرت عاشورایی» در دهه اول محرم اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی و به منظور جهت‌دهی به مراسم عزاداری و اجرای صحیح نیات موقوفات مرتبط، برنامه های متنوعی را به اجرا گذاشته است.



وی ادامه داد : سوگواره «بصیرت عاشورایی» نیز در همین راستا و با هدف گسترش و تعمیق بصیرت در جامعه و نیز به منظور اجرای هر چه بهتر و صحیح تر نیات واقفین خیراندیش، برای سومین سال پیاپی در آستان مقدس 2980 امامزاده و بقعه متبرکه سراسر کشور برگزار شد .



حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه بر اساس برآوردها در سوگواره «بصیرت عاشورایی» امسال بیش از 27 میلیون و 852 هزار و 231 عزادار حضور پیدا کردند ، گفت: در سال 88 ، سوگواره در 2036 بقعه متبرکه با شرکت بیش از 22 میلیون نفر ، در سال 89 در 2185 بقعه متبرکه با شرکت بیش از 24 میلیون نفر ، در سال 90 در 2357 بقعه متبرکه با شرکت بیش از 26 میلیون نفر و در سال 91 در 2342 بقعه متبرکه با شرکت قریب 26 میلیون نفر برگزار شد.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: سازمان اوقاف در راستای طرح سوگواره «بصیرت عاشورایی» از 2312 هیات مذهبی هم حمایت کرد.



وی در پایان اضافه کرد: 1258 نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی به منظور ارائه کتاب ، نرم افزار و دیگر محصولات و تولیدات فرهنگی در امامزادگان ایجاد شد.