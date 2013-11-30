چرخه تولید فولاد به زودی در کرمان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عكاف زاده عصر جمعه در مراسمي از كاركنان كارخانه فولاد بردسير كرمان تجليل کرد.

وی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در این واحد سنعتی در استان کرمان گفت: تلاش شبانه روزی و جدیت در کار کارخانه فولاد بردسیر را به یکی از واحدهای صنعتی کارآمد در استان کرمان تبدیل کرده است و این روند ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به پتانسیلهای معدنی موجود در استان کرمان ابراز امیدواری کرد که با سرمایه گذاری در این بخش از خام فروشی مواد معدنی در کرمان در آینده نزدیک جلوگیری شود.

عکاف زاده ادامه داد: هم اکنون چندین کارخانه فولاد در استان کرمان در حال ساخت است که در صورت فعال شدن آنها چرخه تولید فولاد در کرمان کامل شده و ضمن ایجاد اشتغال و خودکفایی در کشور از خام فروشی مواد معدنی نیز جلوگیری می شود.



مدير عامل كارخانه با تبيين نقش خانواده در پيشرفت همسران آنها در محيط كار، گفت: سختي هاي كار در يك محيط صنعتي بسيار زياد است و اگر همراهي و همكاري همسران و خانواده نباشد تحمل آن به راحتي امكان پذير نيست.

در اين مراسم حجت الاسلام نقويان استاد حوزه و دانشگاه نيز با بيان مسائلي در ارتباط با اخلاق در خانواده ، نقش همسران را در پيشرفت فرزندان و ايجاد محيطي آرام و سرزنده در خانه واكاوي كرد.

