ايستگاه راه آهن همدان سال آينده بهره برداري مي شود

محمد ناصر نيك بخت در گفتگو با مهر با بيان اينكه ساخت راه آهن تهران- همدان بيش از 94 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و ايستگاه راه آهن همدان با تامین اعتبار حداكثر تا یک سال آينده به بهره برداري مي رسد، ادامه داد: 10 كيلومتر از آزاد راه ساوه به همدان نيز تا 26 آذر ماه زير بار ترافيك خواهد رفت.

وي عنوان كرد: 22 کیلومتر مابقی آزاد راه نيز بر بر اساس توافق با وزارت راه و شهرسازی تا قبل از فصل ورود گردشگران به همدان و در نهايت تا پايان خرداد سال آينده به بهره برداري می‌رسد.

استاندار همدان عنوان كرد: تامین اعتبار براي كنار گذرها انجام شده و همكاري مناسبي با وزارت راه وشهر سازي صورت گرفته تا راه آهن و کنارگذرها تعيين تكليف شود.

استاندار همدان با اشاره به اينكه مابقي نيازها هفته آينده در حضور وزير راه و شهرسازی مطرح خواهد شد، ادامه داد: بدون ترديد ناتمام ماندن طرح هاي مهم به سود هيچ کس نبوده و مردم همدان انتظار دارند که اين طرح به اتمام برسد.

نيک بخت با اشاره به اينكه از مسير آزادراه همدان - ساوه سالانه 9 ميليون نفر تردد مي کنند که اين نکته اين آزاد راه را بسيار حائز اهميت مي کند، گفت: افرادي که در عرصه صنعت قدم بر مي دارند به خاطر عشقي است که به کشور دارند اگر نه راهکارهاي ثروتمند شدن، در کشور ايران در سال هاي گذشته تغييرات بسياري داشته است.