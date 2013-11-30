به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدارها با حضور شهردار منطقه 14، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران و همچنین تعدادی از اعضای شورایاری‌ها و معتمدان محل انجام شد و استقبال مردم محله را همراه داشت.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در بازدید از بناهای قدیمی این منطقه گفت: حفظ بناهای تاریخی و فضای پیرامونی این اماکن به عنوان نشانه‌های هویتی منطقه ضروری است.

وی افزود: برخی از این بناهای این منطقه قدمت بیش از 500 سال دارند و باید به حفظ این بناها توجه ویژه داشته باشیم.

در ادامه این دیدارها احمد مسجد جامعی از حسینیه محله عسگری دولاب بازدید و با اهالی این محل به گفتگو نشست. این حسینیه که قدمتی 150 ساله دارد، از حسینیه‌های قدیمی محله دولاب محسوب می‌شود که به گفتة اهالی سند آن بر سنگ‌نوشته‌ای موجود بوده است.

آستان مقدس چهل تن (ع) محلی بود که رئیس شورای اسلامی شهر تهران به آنجا رفت و ضمن زیارت از این بقعه، بر سر مزار شهدای گمنام حضور یافت.در این بازدید ضمن توضیحاتی که درباره بقعه داده شد، طرح توسعه آستان چهل تن(ع) مطرح و قرار شد با توجه به مسائل فرهنگی از طرح توسعه این بقعه با حفظ هویت تاریخی آن حمایت شود.اعلام جانمایی و احیای دروازه دولاب در همان مکان اصلی که در جریان این دیدار مطرح شد. با توصیه رئیس شورای شهر، مقرر شد این کار با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی و با استفاده از عکس ها و مستندات تاریخی صورت پذیرد.



حمام تاریخی دولاب نباید تخریب شود

احمد مسجد جامعی، پس از بازدید آستان بقعه چهل‌تن (ع)، به دیدن یکی از قدیمی‌ترین مساجد این منطقه رفت که بیش از 500 سال قدمت دارد و پیش از صفویه ساخته شده است. این مسجد قدیمی را مسجد محله زیربازارچه یا مسجد بقیه‌الله می‌گویند.

وی اظهار داشت: اهمیت این بنا نسبت به بناهای دیگر کم نیست و باید حفظ و مرمت آن و آزادسازی فضای پیرامونی آن در اولویت‌ حفظ هویت تاریخی محله‌ای این منطقه قرار گیرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از پا برجا ماندن چنین مکان‌هایی گفت: این مسجد مرکز محلة دولاب است و باید مورد توجه و بازسازی قرار بگیرد.

حمام تاریخی دولاب که در حال حاضر به زورخانه‌ای در حال تخریب تبدیل شده است، مقصد بعدی رئیس شورای اسلامی شهر تهران بود. این زورخانه که بنای آن قدمتی 400 ساله دارد از قدیمی‌ترین حمام‌های تهران محسوب می‌شود.

مسجد جامعی در این دیدار از تصاویر پهلوانان بنام تهران در این زورخانه دیدن کرد و پای صحبت برخی از پیشکسوتان ورزش پهلوانی نشست.

در این دیدار تعدادی از اهالی محل و ورزشکاران از تصمیم شهرداری برای تخریب این بنای تاریخی گلایه کردند که با توصیة رئیس شورای اسلامی شهر تهران، قرار شد از تخریب این بنای تاریخی جلوگیری و نسبت به بازسازی و حفظ هویت آن اقدام شود.

در این دیدار شهردار منطقه از گشایش زورخانة جدیدی در این منطقه خبر داد.

اما در حاشیه دیدار از محله‌های قدیمی دولاب، مسجد جامعی از حسینیه انصار‌الحسین میان دولاب بازدید کرد. این دیدار با توزیع سمنوی نذری در محل همراه بود و رئیس شورای شهر را به پای دیگ سمنو کشاند تا دقایقی با خادمان این حسینیه در توزیع سمنوی نذری مشارکت کند.

اهالی این حسینیه ضمن ابراز خرسندی از حضور وی در محله دولاب، به سابقه 200 ساله این حسینیه اشاره و برای گسترش این حسینیه تقاضای کمک کردند که مسجد جامعی ضمن ابراز تمایل برای کمک به این حسینیه گفت: در صورت صحت سابقه این مکان از بازسازی آن حمایت خواهد کرد.

باید نام های بزرگ در محلات بمانند

خانه استاد معین، محل بعدی بازدید مسجد جامعی بود. این خانه در حال حاضر به موسسه فرهنگی غدیر تبدیل شده است. این محل همان خانه ای است که خالق لغت‌نامه معین در آن زندگی خود را صرف فرهنگ ایران کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ضمن بازدید از این خانه تصریح کرد: بهتر است این خانه تنها به نام استاد معین باشد و مؤسسه فرهنگی غدیر به مکان مناسب‌تر و مجهزتری منتقل شود.

شهردار منطقه نیز گفت: محلی مناسبی را برای موسسه فرهنگی غدیر ساخته‌ایم که در حال حاضر مراحل نهایی را طی می کند و به محض تکمیل ساختمان آن، وسایل استاد معین به خانه بازگردانده و موسسه به محل جدید خود منتقل می‌شود.

همچنین احمد مسجدجامعی در ادامه این دیدار تأکید کرد: این خانه باید به یک موزه تبدیل و تندیسی از استاد معین در این محل رونمایی شود.

وی در ادامه گفت: باید شرایطی پیش آید که نام‌های بزرگ در محلات باقی بمانند و قدر آنها را بیش از پیش بدانیم.

در جریان این بازدید ، خبر رسید که همسر استاد معین دارفانی را وداع گفته و پیکر وی در آستانه اشرفیه در حال تشییع است. مسجدجامعی ضمن ابراز تاسف و تاثر از درگذشت بانو امیرجاهد و قرائت فاتحه برای این بانوی بزرگوار بر مرمت و حفظ هویت خانه و موزه استاد معین تأکید کرد.

مسجدی در دل آرامستان ارامنه

قبرستان ارامنه محل بعدی دیدارهای رئیس شورای اسلامی شهر تهران بود. وی با حضور در این مکان و پاسداشت یاد درگذشتگان و بزرگان و مشاهیر اقلیت‌های مقیم ایران اظهار داشت: این مکان‌ها در صورت ساماندهی و بازسازی، می‌تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح باشد.

مسجد‌جامعی ضمن بازدید از چهار قبرستان تاریخی این منطقه گفت: باید برای این مکان‌ها طرح مناسبی پیش‌بینی کرد. چند کشور مهم مثل روسیه، آلمان، ایتالیا، لهستان و ارمنستان در این آرامستان ها نمادهایی از فرهنگ و تمدن خود را دارند که از این حیث نقطه ویژه‌ای برای تهران محسوب می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که اگر قرار است تالار یا سالن بزرگی برای همایش‌های بین‌المللی در تهران ساخته شود این منطقه یکی از مناسب‌ترین مناطق است زیرا به لحاظ تبارشناسی و گردشگری مورد توجه غیر‌ایرانی‌ها و به ویژه مسیحیان و مردم چند کشوری است که هموطنانشان در این آرامستان‌ها آرمیده‌اند.

وجود بنایی شبیه مسجد در دل قبرستان قدیمی ارامنه بود. این مسجد به درخواست زنی ارمنی که با مرد مسلمانی ازدواج کرده بود و دوست داشت در کنار همسرش آرام بگیرد ساخته شده بود. این زوج و دخترشان از ساکنان قدیمی این قبرستان بودند.

تو گویی به ایران بپیوست اوی

احمد مسجد جامعی همچنین به گورستان زرتشتیان رفت و بر مزار برخی از بزرگان زرتشتی و شهدای این آیین حاضر شد و بر روح آنان درود فرستاد. بر مزار یکی از شهدای مدفون در این آرامستان قطعه شعری با عنوان « تو گویی به ایران بپیوست اوی» نقش بسته بود که مورد توجه رئیس شورای شهر قرار گرفت.

در این بازدید قرار شد با همکاری شهرداری منطقه و سازمان زیباسازی شهر تهران، نمادی برای پاسداشت شهدای زرتشتی در این مکان یا مکان مناسب دیگری نصب شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با متولیان آرامستان و املاک همجوار آن برای هر گونه همکاری در زمینه بهبود فضای سبز و ایجاد پل هوایی در آن محل قول همکاری داد و از شهردار منطقه خواست تا پیگیر این موضوعات باشد.

بازشناسی مشاغل قدیمی در موزة فرهنگ و هنر

مسجدجامعی در ادامة این برنامه از موزه فرهنگ و هنر که به همت یکی از اهالی خوش‌ذوق گردآوری و با حمایت شهرداری منطقه در یکی از مجموعه‌های فرهنگی مستقر شده است بازدید کرد. در این موزه وسایل و ابزار مورد استفاده در بسیاری از مشاغل قدیمی مثل عطاری، نجاری، قصابی، آشپزی، قالی‌بافی، خیاطی و همچنین قفل و کلید و دق‌الباب‌های قدیمی گرد هم آمده‌اند و گنجینه‌ای دیدنی را در کنار هم ایجاد کرده‌اند.

پای درد دل پیشکسوتان فوتبالی

مجموعه ورزشی شهید عبدالحسین شیرازی مقصد بعدی رئیس شورای شهر بود. این دیدار در حاشیة یک مسابقة محلی فوتبال صورت گرفت و تعدادی از پیشکسوتان ورزش محل، گلایه‌ها و مشکلات و همچنین خاطرات دوران ورزشی خود را برای رئیس شورای شهر بازگو کردند. به درخواست ورزشکاران قرار شد در حاشیة این مجموعه ورزشی یک رختکن تعبیه شود.

پای درس استاد اخلاق

ظهر روز جمعه حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی از علمای بنام این محل پذیرای احمد مسجدجامعی و همراهانش بود. در این دیدار صمیمانه، این استاد اخلاق ضمن اشاره به سالروز شهادت امام سجاد(ع)، دقایقی درباره سیره این امام معصوم سخن گفت.

وی افزود: یکی از کارهای ایشان در ادامه راه پدرش ایجاد کار بود. امام باقر(ع) در این باره می‌فرماید: یکی از شغل‌های پدرم را من انتخاب کردم اما من خسته می‌شدم و پدرم خسته نمی‌شد و آن کشاورزی بود.

این استاد اخلاق تصریح کرد: ائمه می‌گویند که نباید حالت کسلی و بی‌حالی داشت؛ چرا که کسلی و بی‌حالی کلید همه بدی‌هاست.

وی با ابراز خرسندی از دیدارهای رئیس شورای شهر از محلات تهران گفت: این کار خوبی است که مسئولان از نزدیک به برخی امور نظارت داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به تبعات نفاق در جامعه اظهار داشت: مردم از بگو مگوها خوششان نمی‌آید چون ایجاد نفاق میک‌ند و این برای جامعه خوب نیست.

وی درباره نقد در جامعه افزود: نقد باید منصفانه باشد. نقدهای امروزی حالت انتقام گرفته‌ و از حالت سازندگی خود خارج شده‌اند.

وی همچنین به وظیفه رسانه‌ها اشاره و تاکید کرد: رسانه ها مواظب باشند وحدت را از جامعه نگیرند. مطالب اگر واقعی و نقد درست باشد ایرادی ندارد. اما اگر بخواهند تحلیل نابجا داشته باشند انتقام می‌شود و اثر منفی می‌گذارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی در پایان این دیدار و خطاب به خبرنگاران گفت: خبرنگار وظیفه دارد چیزی را که می‌گیرد درست منتقل کند و صداقت در کلام داشته باشند.

گلهای شمعدانی واسطة آشنایی

رئیس شورای شهر تهران در ادامه این دیدار به عیادت یکی از علمای این محل رفتند. حاج آقای متبحری که چند سالی است به دلیل بیماری کمتر در مجالس و مساجد حاضر می‌شود اما در عین کسالت جسمی به گرمی از مسجدجامعی استقبال کرد و سابقه آشنایی خود را با خانواده مسجدجامعی برشمرد. مسجد‌جامعی در این دیدار از خاطرات کودکی خود گفت که برای خرید گل‌های شمعدانی به این محل می‌آمده و با بسیاری از علمای ساکن در این منطقه فامیلی یا سابقه آشنایی و دوستی داشته است.

مسجد علی بن الحسین (ع) و دیدار با امام جماعت و هیئت امنای این مسجد مقصد پایانی دیدار رئیس شورای شهر تهران از منطقه چهارده بود. این مسجد از مساجد بزرگ و معروف منطقه به شمار می‌آید.

دیدارهای دوره‌ای رئیس شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «کشف تهران» هر صبح جمعه با هدف بازدید از هویت تاریخی فرهنگی تهران و آشنایی با مسائل و مشکلات مردم مناطق مختلف انجام می‌پذیرد که این هفته به منطقه 14 اختصاص یافته بود.