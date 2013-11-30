طرح بازسازی امامزاده های استان ایلام در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح بازسازی و مرمت امامزاده های شاخص استان در حال اجراست.

وی افزود: در اجرای این طرح 25 امامزاده شاخص استان در آینده بازسازی و مرمت می شود.

وی بیان داشت: در سال جاری تاکنون برای 230 هیئت امنای مسجد و حسینیه در این استان حکم صلاحیت صادر شده است.

وی اظهار داشت: برنامه های مختلفی در سال جاری به منظور توسعه امامزاده های استان ایلام در دستور کار قرار دارد و به همین منظور بودجه ای به همه امامزاده ها تخصیص می یابد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال نیز 150 پرونده در دست اقدام کمیسیون تائید صلاحیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام، بررسی و مورد تائید قرار بگیرد.

این مسئول بیان داشت: برای مرتفع کردن و حل مشکلات در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه نیازمند همکاری سایر نهادها، دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی این استان از جمله شهرداری هستیم.