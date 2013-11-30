آزادی و سرگردانی تبعه ایرانی بازداشت شده در آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر،به دنبال اعلام خبر آزادی حسن فرجی تبعه ایرانی از سوی بستگان وی،صحت و سقم این خبر از متصدی امور کنسولی سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان سئوال شد.محسن مولائی ضمن تائید خبر آزادی این زندانی که ماه گذشته به دلیل عبور از جلوی سفارت اسرائیل دستگیر شده بود گفت به دنبال پیگیری های انجام شده، وی امروز صبح آزاد شد و برای خروج از جمهوری آذربایجان عازم مرز بیله سوار گردید، اما به دلیل نداشتن مجوز خروج از اداره مهاجرت،مجبور به به بازگشت به شهر لنکران برای دریافت مجوز خروج شد.

متصدی امور کنسولی سفارت ایران گفت حسن فرجی پس از دریافت مجوز خروج از شعبه اداره مهاجرت لنکران عازم مرز آستارا برای عزیمت به ایران گردید که در آنجا نیز به علت نامعلومی به وی گفته شد که لازم است مجددا به باکو و اداره پلیس مراجعت نماید.

مولائی گفت: امروز از طریق مراجع ذیربط برای حل مشکل تلاش شده و چندین بار نیز با آقای فرجی تماس تلفنی داشته و شخص سفیر نیز تلفنی با این تبعه ایرانی صحبت و در جریان وضعیت وی قرار گرفته است. این تبعه ایرانی در این تماس تلفنی، ضمن تشکر از توجه جمهوری اسلامی ایران به سرنوشت اتباع ایرانی، خواهان اعلام سلامتی خود به خانواده خود شد.

وی عدم ثابت شدن اتهامات وارده را علت آزادی خود خواند و گفت خوشبختانه در مراحل بازجویی بیگناهی من برای مسئولان آذری ثابت شد.متصدی امور کنسولی سفارت همچنین ضمن تائید سلامتی حسن فرجی افزود ما موظف به حمایت از اتباع ایرانی هستیم و فردا شنبه نیز تلاش ها برای حل مشکل خروج وی ادامه خواهد یافت.

رسانه های جمهوری آذربایجان دهم آبان ماه سال جاری در خبری کوتاه اعلام کردند ˈحسن فرجیˈ فرزند ˈبهلولˈ تبعه ایرانی به علت رفتار مشکوک در مقابل سفارت اسراییل (که در هتلی در یکی از خیابانهای پر رفت و آمد باکو قرار دارد) بازداشت شده و پس از تحویل به دادگاه به 30 روز بازداشت موقت محکوم شده است.