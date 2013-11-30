برترین فرنگی کاران جوان کشور در قم معرفی شدند/ خوزستان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون کشتی کشورمان رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشور روزهای ششم تا هشتم آذر ماه در قم برگزار شد و سالن دو هزار نفری شهید حیدریان میزبان این مسابقات بود.

این مسابقات با حضور کشتی‌گیرانی از سراسر کشور در حالی به مدت سه روز در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد که از تعداد 28 استان کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند و تنها هیئت های خراسان رضوی، یزد، زنجان و هرمزگان در این دوره از پیکارها شرکت نکردند و سرانجام خوزستانی ها جام قهرمانی را به خانه بردند.

بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده برای تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره از پیکارها تیم‌های مطرح خوزستان، لرستان و ایلام دارای 30 سهمیه حضور در این مسابقات بودند اما تیم هیئت کشتی استان قم به عنوان میزبان 16 کشتی‌گیر را به این پیکارها معرفی کرد.

همچنین تیم‌های کشتی فرنگی توابع تهران، تهران، مازندران، فارس، کردستان و اردبیل نیز همانند تیم هیئت کشتی استان قم دارای 20 سهمیه بودند و تیم‌های کهگیلویه‌و‌ بویراحمد، خراسان‌رضوی، البرز،‌ قزوین، گلستان، گیلان، کرمانشاه، مرکزی، اصفهان و زنجان هر کدام 15 نفر و بقیه استان‌ها هر کدام 10 سهمیه داشتند.

با توجه به شرایط سنی و اوزان مسابقات که از سوی فدراسیون کشتی اعلام شده بود، تنها کشتی‌گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1372 تا دهم دی ماه سال 1375 مجاز به شرکت در این مسابقات بودند و رقابت مدعیان در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم به انجام رسید.

رقابت اوزان 50، 55، 60 و 66 کیلوگرم این دوره از پیکارها از صبح روز پنجشنبه هفتم آذر ماه بر روی سه تشک سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم انجام شد و جدال کشتی گیران اوزان 74، 84 ، 96 و 120 کیلوگرم روز جمعه هشتم آذر ماه بر روی سه تشک انجام پذیرفت.

در پایان این پیکارها به نفرات اول، دوم و سوم حکم و مدال اهداء شد، ضمن اینکه نفرات اول تا چهارم هر وزن مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی مرحله اول تیم ملی جوانان فرنگی شدند و نفرات اول هر وزن مجوز حضور در جام بین‌المللی شاهد را به دست آوردند.

رده‌بندی انفرادی:

50 کیلوگرم: 1- مهدی یونس‌فر (کهکیلویه و بویراحمد) 2- نیما علی مراد زاده (تهران) 3- مجید پروانه (تهران) و محمد پیامنی (لرستان) 5- حامد تاپ (کهکیلویه و بویراحمد) و سینا شیرازی (اصفهان)

55 کیلوگرم: 1- امین روزی کاری (خوزستان) 2- رضا رحمانی (خراسان شمالی) 3- علیرضا اعظمی (کرمان) و اکبر خدامرادی (ایلام) 5- حامد بیرامی (قم) و مجید حسین لو (قزوین)

60 کیلوگرم: 1- میلاد تیموری (لرستان) 2- پیام رحیمی (کردستان) 3- رضا نادری (فارس) و پوریا سلیمی (مازندران) 5- علی ارسلان (مازندران) و میثم رحمتی پور (خوزستان)

66 کیلوگرم: 1- حسین خواجه وند (مازندران) 2- مهدی عطارد (قم) 3- پژمان پشتام (تهران) و نعیم اسماعیلی (تهران) 5- عرفان سعادتی فر (لرستان) و محسن چکنی (خوزستان)

74 کیلوگرم: 1- مهدی فلاح (تهران) 2- مهدی ابراهیمی (قم) 3- بهروز هدایت (کرمانشاه) و مهرشاد مرغزاری (مازندران) 5- مجید خسروی (خوزستان) و فرشاد بلفکه (لرستان)

84 کیلوگرم: 1- فاضل غفاری (مازندران) 2- وحید نامداری (کرمانشاه) 3- افشین پناهی (تهران) و میلاد مسعودی (مازندران) 5- میلاد قنواتی (کهکیلویه و بویراحمد) و سجاد اسدی (خوزستان)

96 کیلوگرم: 1- محمد بیرانوند (خوزستان) 2- یحیی جساس (قم) 3- امیر زرین چگینی (تهران) و علی کنعانی (اردبیل) 5- پوریا عباسی (فارس) و محمد ابراهیمی (کردستان)

120 کیلوگرم: 1- آرمان نظری (لرستان) 2- سید سجاد مولایی (اردبیل) 3- سجاد جلیلیان (کرمانشاه) و مهران دیناروند (خوزستان) 5- محسن بوژمهرانی (خراسان رضوی) و بنیامین حیدری (فارس)

رده‌بندی تیمی:

1- خوزستان (56 امتیاز) 2- تهران (47 امتیاز) 3- لرستان (41 امتیاز) 4- مازندران (41 امتیاز) 5- قم (33 امتیاز) 6- کرمانشاه (30 امتیاز)