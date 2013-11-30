دوره آموزشی شش رشته هنری در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

سید علی شامیری گفت: حوزه هنری استان در راستای نیل به اهداف خود از جمله پرورش استعدادهای هنری جوان، کلاسهای آموزشی خود را در شش رشته برگزار می کند.

وی افزود: این رشته ها شامل عکاسی، طراحی عمومی، تذهیب، نگارگری اسلامی، خوشنویسی و بازیگری است که در یک دوره سه ماهه برگزار می شود.

وی بیان داشت: این دوره آموزشی از ابتدای دی ماه آغاز خواهد شد و در اسفند ماه به پایان می رسد.

شامیری مهلت ثبت نام در این دوره آموزشی را تا 25 آذر عنوان کرد و گفت: علاقمندان می توانند با مراجعه به حوزه هنری استان در این کلاسهای آموزشی ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: در کنار این دوره آموزشی، کارگاههای تخصصی هنری نیز طی سال جاری برگزار خواهد شد.

شامیری بیان داشت: برگزاری این کلاسهای آموزشی موجب ارتقای دانش هنری هنرجویان استان خواهد شد.