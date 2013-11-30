رئیس جمهور از مناطق زلزله زده برازجان بازدید کرد/ ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در بدو ورود به شهر برازجان به محله امیرآباد این شهر رفت و با حادثه دیدگان زلزله دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار خواستار تسریع در خدمات رسانی به حادثه دیدگان شد و گفت: همه مسئولان باید برای رفع این مشکلات تلاش کنند.

لازم به ذکر است که یک نفر در محله امیرآباد برازجان بر اثر زلزله جان خود را از دست داد.

رئیس‌جمهور در پایان سلام مقام معظم رهبری را به مردم این منطقه ابلاغ کرد.

زمین لرزه برازجان 73 میلیارد تومان خسارت داشت

حسن قدمی رئیس ستاد مدیریت بحران کشور به تشریح خسارات وارده شده بر اثر زمین لرزه شهرستان دشتستان پرداخت و گفت: زمین لرزه شهرستان دشتستان در مجموع 73 میلیارد تومان خسارت در پی داشته است.

استاندار بوشهر نیز با تشریح روند خدمات رسانی به حادثه دیدگان اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی برای ارائه خدمات مناسب به حادثه دیدگان صورت گرفته است و امدادگران از نخستین لحظات وارد منطقه شده اند.

فریدون حسنوند افزود: تلاش ما این بود که حادثه دیدگان کمترین مشکلات را داشته باشند و همه مدیران و فرمانداران و شهرداران در منطقه حضور یافتند و شاهد همدلی و هماهنگی بسیار خوبی بین همه مدیران بودیم.

رئیس جمهور در ادامه از روستای دهقاید دشتستان بازدید خواهد کرد.