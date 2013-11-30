رابطه ایران با کشورهای عرب منطقه و همسایگان باید بهبود یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشور که عصر جمعه در دفتر این مرجع تقلید در قم صورت گرفت، با تقدیر از فعالیت‌های گروه دیپلماسی کشورمان به ویژه در بحث پرونده هسته‌ای و ایجاد توافق با کشورهای گروه 1+5، گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم شما و همكارانتان تان را دعا می‌کنند.

وی با بیان این که تلاش‌های تیم سیاست خارجی کشور و ایجاد توافق با گروه 1+5 مردم کشور را به آینده امیدوارتر کرد، گفت: دعای مردم و لطف خداوند پشتیبان تیم مذاکره کننده ما در مذاکرات اخیر هسته‌ای بود.‌

استاد برجسته حوزه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:‌ بنده اکثریت اعضای هیئت دولت را از نزدیک می‌شناسم و می‌دانم که آنها انسان‌های مؤمن، دلسوز و کاربلد هستند و شخص شما هم به عنوان وزیر امور خارجه موفق بوده و انشاء الله بازهم موفق خواهید بود.

وی در ادامه سخنان خود به شرایط منطقه اشاره و بیان داشت: متأسفانه در سال های اخیر شرایط به گونه‌ای پیش رفت که روابط ما با همسايگان دچار فراز و نشيب‌هاي فراواني شد؛ اما باید شرایطی را ایجاد کرد که رابطه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عرب منطقه و همسایگان، بهبود پیدا کند.

آیت الله موسوی اردبیلی افزود: متأسفانه اخیراً شاهدیم که برخی افراد درصدد زنده کردن دعوای قدیمی و کهنه سنی و شیعه هستند در حالی که این کار نامناسبی است؛ باید روی این موضوعات تکیه کرد که ما مسلمانان همه از یک خانواده هستیم که به یک خدا و یک پیامبر و یک کتاب آسمانی معتقدیم و نباید این اختلافات را دنبال نماییم.

وی با بیان این که باید با رابطه خوب و دوستانه با تمام کشورهای دنیا به ویِژه همسایگان، در اعتلای ایران اسلامی تلاش کنیم، گفت: یک فرد ایرانی به نام ایران باید عزیز باشد و از این جهت از شما به عنوان وزیر امور خارجه می‌خواهم با تدبير خود در اين راه تلاش نماييد.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان این دیدار برای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همراهان ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

چهره واقعی ایران اسلامی را به دنیا نشان می‌دهیم

در ابتدای این دیدار، دکتر ظریف با ارائه گزارشی از توافق نامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5،‌ اظهار داشت:‌ متأسفانه بدخواهان مذهب تشیع و نظام جمهوری اسلامی، دنبال این هستند که چهره نامناسبی را از کشور ایران ترسیم و بر این اساس سیاست‌های مورد نظر خود را پیش ببرند.

وی با بیان این که هم شخص آقای دکتر روحانی و هم خود بنده به عنوان وزیر امور خارجه سعی داریم که چهره واقعی ایران اسلامی را به دنیا نشان دهیم، گفت: سفر دکتر روحانی به نیویورک و عملکرد خاص ایشان در این سفر و همچنین مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با کشورهای 1+5 با همین نگاه صورت گرفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه 1+5 گفت: ما در این توافق یک برنامه را پیش بینی کردیم که بر اساس آن یک رشته کارهای متوازنی از سوی طرفین انجام می‌شود تا شرایط تحریم و فشارها به کشورمان بیشتر از این نشده و رو به کاهش برود.

وی ضمن تشریح تحریم‌های اقتصادی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: معتقدیم که کار سخت گروه سیاست خارجی کشور و تیم مذاکره کننده، تازه شروع شده و از هم اکنون باید برای توافق نهایی با کشورهای 1+5 تلاش کنیم تا انشاء الله در توافق نامه نهایی، ‌همه تحریم ها برداشته شود.

سفر به کشورهای کویت، عمان، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه

ظریف در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت:‌ انشاالله در طول یک ماه آینده، سفر به کشورهای کویت، عمان، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه را در دستور کار داریم تا انشاالله این مشکلات حل شود؛ می دانیم که در چند سال گذشته شرایط خوبی را در این قسمت نداشتیم و انشاالله باید با لطف خدا و دعای مردم این مشکلات را برطرف نماییم.

وزیر امور خارجه یادآور شد: زمانی که آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری برای دومین بار با بنده صحبت کردند تا مسئولیت خود را در این دولت قبول کنم، گفتند که ما هر دو می‌دانیم که برای رفع این مشکلات کنونی باید علاوه بر تلاش همه جانبه، از آبروی خودمان مایه بگذاریم و از این رو از شما می‌خواهیم که دعا کنید تا خدا کمک کند بخشی از مشکلات کشور و مردم را برطرف کنیم.

دکتر ظریف در پایان سخنان خود با تمجید از تلاش های آیت الله موسوی اردبیلی در احداث دانشگاه مفید قم، گفت:‌ احداث این دانشگاه باقیات الصالحاتی برای شما و خدمت بزرگی به کشور و جامعه علمی ایران است.