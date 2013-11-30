ارسال دو مرحله از کمک های هلال احمر اصفهان به مناطق زلزله زده بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی خانبازی در این راستا اظهار داشت: بنابر اعلام نیاز از سوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در مرحله اول 10 تن برنج ، یک هزار تخته موکت و 500 دستگاه چادر امدادی توسط جمعیت هلال احمر استان اصفهان به منطقه آسیب دیده ارسال شد .

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز یک هزار تخته چادر امدادی به مناطق زلزله زده ارسال شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تاکید کرد : جمعیت هلال احمر استان اصفهان جهت اعزام دیگر اقلام و پشتیبانی در صورت نیاز در حالت آماده باش کامل قرار دارد.





