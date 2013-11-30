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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

خانبازی خبر داد:

ارسال دو مرحله از کمک های هلال احمر اصفهان به مناطق زلزله زده بوشهر

ارسال دو مرحله از کمک های هلال احمر اصفهان به مناطق زلزله زده بوشهر

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در پی وقوع زلزله ای به بزرگی 5 و7 دهم ریشتر در منطقه برازجان استان بوشهر جمعیت هلال احمر استان اصفهان کمک های خود را به مناطق زلزله زده در دو مرحله ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی خانبازی در این راستا اظهار داشت: بنابر اعلام نیاز از سوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در مرحله اول 10 تن برنج ، یک هزار تخته موکت و 500 دستگاه چادر امدادی توسط جمعیت هلال احمر استان اصفهان به منطقه آسیب دیده ارسال شد .

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز یک هزار تخته چادر امدادی به مناطق زلزله زده ارسال شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تاکید کرد : جمعیت هلال احمر استان اصفهان جهت اعزام دیگر اقلام و پشتیبانی در صورت نیاز در حالت آماده باش کامل قرار دارد.


 

کد مطلب 2185441

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