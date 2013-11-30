آرسنال حمایت خود را از مربی سرطانی این تیم اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان پیشین تیم فوتبال آرسنال و مربی این تیم در حال حاضر طبق اعلام پزشکان با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند.

"پت رایس" که متولد بلفاست است در تاریخ 1964 به عنوان کارآموز به آرسنال پیوست و عضو تیمی است که در سال 1971 با توپچی‎های لندن به قهرمانی در لیگ و جام اتحادیه دست پیدا کرد. وی همچنین جزو تیمی بود که در سال 1979 با شکست منچستریونایتد موفق شد قهرمانی جام حذفی فوتبال انگلستان را به دست بیاورد.

"پت رایس" 500 بازی برای آرسنال و واتفورد انجام داده و 49 بار هم با پیراهن ایرلند شمالی به میدان رفته است. رایس 64 ساله سال گذشته از مربیگری آرسنال کنار کشید.

باشگاه آرسنال طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تایید می‌کنیم که در حال حاضر "پت رایس" در بیمارستان بستری شده و در حال مداوای بیماری سرطان است. همه آنها که در آرسنال هستند برای رایس بهترین آرزوها را دارند و همه ما به او و خانواده اش می‌اندیشیم.