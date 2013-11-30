  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

آرسنال حمایت خود را از مربی سرطانی این تیم اعلام کرد

آرسنال حمایت خود را از مربی سرطانی این تیم اعلام کرد

باشگاه آرسنال طی بیانیه‌ای حمایت خود را از "پت رایس" اعلام و ابراز امیدواری کرد مربی پیشین این باشگاه هر چه زودتر بهبودی حاصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان پیشین تیم فوتبال آرسنال و مربی این تیم در حال حاضر طبق اعلام پزشکان با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند.

"پت رایس" که متولد بلفاست است در تاریخ 1964 به عنوان کارآموز به آرسنال پیوست و عضو تیمی است که در سال 1971 با توپچی‎های لندن به قهرمانی در لیگ و جام اتحادیه دست پیدا کرد. وی همچنین جزو تیمی بود که در سال 1979 با شکست منچستریونایتد موفق شد قهرمانی جام حذفی فوتبال انگلستان را به دست بیاورد.

"پت رایس" 500 بازی برای آرسنال و واتفورد  انجام داده و  49 بار هم با پیراهن ایرلند شمالی به میدان رفته است. رایس 64 ساله سال گذشته از مربیگری آرسنال کنار کشید.

باشگاه آرسنال طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تایید می‌کنیم که در حال حاضر "پت رایس" در بیمارستان بستری شده و در حال مداوای بیماری سرطان است. همه آنها که در آرسنال هستند برای رایس بهترین آرزوها را دارند و همه ما به او و خانواده اش می‌اندیشیم.

کد مطلب 2185442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها