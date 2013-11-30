جایگاه زنان در چشم انداز جدید سازمان میراث فرهنگی

آنچه را که می­توان به عنوان یکی از دلایل اصلی مغفول ماندن این موضوع برشمرد، فقدان باور و توجه مدیران ارشد بخش­های مرتبط نسبت به این موضوع است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از این امر مستثنی نبوده است. با اینکه این سازمان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ در ایران بوده است، اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد هم­افزایی میان ظرفیت­های بازیگران مختلف این بخش نبوده است. بررسی های صورت گرفته در سازمان نشان می دهند که متاسفانه تا کنون به غیر از اقداماتی مقطعی و سطحی، برنامه یا طرح مشخصی در این حوزه به اجرا در نیامده است. این موضوع حتی با بخشنامه ها و تکالیف قانونی که سازمان موظف به پیگیری و اجرای آنهاست نیز در تعارض است.

با حضور انديشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر محمد علی نجفی به عنوان معاون محترم رییس جمهور رييس سازمان ، تلاش بر این بوده است که حوزه­های مغفول مانده در دوره­های قبلی احیا شوند تا بتوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. از جمله مهمترین تصمیمات و اقدامات مدبرانه ایشان، تعریف حوزه مشاوره زنان، خانواده و جوانان در سازمان با هدف فعال کردن این سرمایه­های ارزشمند در این بخش و هم­سوسازی برنامه­های مورد نظر با برنامه­های ارگان­های ذی­ربط بوده است.

این تحولات آینده­نگرانه در سازمان، با انتصاب بجاي سركار خانم مولاوردی به عنوان معاون محترم زنان و خانواده ریاست جمهوری همزمان شد. ایشان نیز با نگاهي دلسوزانه و اتخاذ رویکردی بنیادین نسبت به حوزه زنان و خانواده اهدافي مانند موارد زیر را در دستورکار این حوزه قرار دادند:

تاکید بر توسعه کارآفرینی زنان

ایجاد مراکز تربیت نیروی انسانی زن در حوزه مدیریتی

تشکیل بانک اطلاعاتی زنان

پررنگ تر کردن نقش رسانه­ها در اطلاع رسانی اخبار زنان

با بررسی و تجزیه و تحلیل این تغییر و تحولات بنیادین مرتبط، حوزه مشاوره زنان، خانواده و جوانان سازمان رویکرد کلی کار خود را مبتنی بر دو رکن اصلی استوار کرده است:

الف: در دستور کار قراردادن تهیه و تدوین اسناد بالادستی این حوزه در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. بدین منظور اقدامات جاری عبارتند از: پیگیری تشکیل شورای راهبری زنان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ شبکه سازی و ارتباط­گیری با متخصصان امر در این حوزه به منظور تشکیل کارگروه­های تخصصی؛ و امکان­سنجی تدوین سند راهبردی و برنامه ملی توانمندسازی و ارتقای جایگاه زنان در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

این اقدامات به منظور ارتقای جایگاه و تاثیرگذاری زنان در وجوه فرهنگی و اقتصادی این بخش مورد توجه و پیگیری جدی این حوزه مشاوره و ریاست سازمان قرار گرفته­اند.

ب. تعریف و اجرای پروژه­های دارای اولویت در زنان که مرتبط با حوزه­های زنان و خانواده هستند، مانند:

پروژه تعادل کار و زندگی، با اهداف 1) تاثیرگذاری بر تحکیم روابط خانوادگی همکاران، 2) تاثیرگذاری بر ارتقای کیفیت کاری همکاران در سازمان، 3) افزایش آگاهی نسبت به جایگاه و نقش زنان در ایجاد تعادل کار و زندگی، هم در محیط کاری و هم در کانون خانواده

پروژه ارتقای مهارت های شغلی زنان در سازمان، با اهداف 1) توانمندسازی زنان جهت مدیریت اثربخش و بالنده کارراهه خود ، 2) پرورش مهارت های ضروری جهت ایفای مسئولیت های شغلی با بهره وری بالاتر و 3) افزایش میزان رضایت شغلی زنان در سازمان

در پایان لازم است بر این مهم تاکید مجدد نمود که حوزه زنان، خانواده و جوانان از جایگاه ویژه­ای در تحقق رویکرد راهبردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوردار است. ارتباط مستقیم این سه مقوله با شکل­گیری هویت فرهنگی- اجتماعی در جامعه ما از یک سو و تاثیرگذاری رو به رشد آن­ها در بالندگی اقتصادی پایدار از سوی دیگر، نیاز به توجه راهبردی و سیستماتیک به این حوزه را دو چندان می کند. در این راستا، از همکاری و هم­اندیشی کلیه متخصصان، متولیان امر و فعالان این حوزه استقبال می­گردد.

مهسا سادات شريفي

مشاور رييس سازمان در امور زنان،‌خانواده و جوانان