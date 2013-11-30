جایگاه زنان در چشم انداز جدید سازمان میراث فرهنگی

آنچه را که میتوان به عنوان یکی از دلایل اصلی مغفول ماندن این موضوع برشمرد، فقدان باور و توجه مدیران ارشد بخشهای مرتبط نسبت به این موضوع است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از این امر مستثنی نبوده است. با اینکه این سازمان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ در ایران بوده است، اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای بازیگران مختلف این بخش نبوده است. بررسی های صورت گرفته در سازمان نشان می دهند که متاسفانه تا کنون به غیر از اقداماتی مقطعی و سطحی، برنامه یا طرح مشخصی در این حوزه به اجرا در نیامده است. این موضوع حتی با بخشنامه ها و تکالیف قانونی که سازمان موظف به پیگیری و اجرای آنهاست نیز در تعارض است.
با حضور انديشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر محمد علی نجفی به عنوان معاون محترم رییس جمهور رييس سازمان ، تلاش بر این بوده است که حوزههای مغفول مانده در دورههای قبلی احیا شوند تا بتوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. از جمله مهمترین تصمیمات و اقدامات مدبرانه ایشان، تعریف حوزه مشاوره زنان، خانواده و جوانان در سازمان با هدف فعال کردن این سرمایههای ارزشمند در این بخش و همسوسازی برنامههای مورد نظر با برنامههای ارگانهای ذیربط بوده است.
این تحولات آیندهنگرانه در سازمان، با انتصاب بجاي سركار خانم مولاوردی به عنوان معاون محترم زنان و خانواده ریاست جمهوری همزمان شد. ایشان نیز با نگاهي دلسوزانه و اتخاذ رویکردی بنیادین نسبت به حوزه زنان و خانواده اهدافي مانند موارد زیر را در دستورکار این حوزه قرار دادند:
- تاکید بر توسعه کارآفرینی زنان
- ایجاد مراکز تربیت نیروی انسانی زن در حوزه مدیریتی
- تشکیل بانک اطلاعاتی زنان
- پررنگ تر کردن نقش رسانهها در اطلاع رسانی اخبار زنان
با بررسی و تجزیه و تحلیل این تغییر و تحولات بنیادین مرتبط، حوزه مشاوره زنان، خانواده و جوانان سازمان رویکرد کلی کار خود را مبتنی بر دو رکن اصلی استوار کرده است:
الف: در دستور کار قراردادن تهیه و تدوین اسناد بالادستی این حوزه در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. بدین منظور اقدامات جاری عبارتند از: پیگیری تشکیل شورای راهبری زنان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ شبکه سازی و ارتباطگیری با متخصصان امر در این حوزه به منظور تشکیل کارگروههای تخصصی؛ و امکانسنجی تدوین سند راهبردی و برنامه ملی توانمندسازی و ارتقای جایگاه زنان در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
این اقدامات به منظور ارتقای جایگاه و تاثیرگذاری زنان در وجوه فرهنگی و اقتصادی این بخش مورد توجه و پیگیری جدی این حوزه مشاوره و ریاست سازمان قرار گرفتهاند.
ب. تعریف و اجرای پروژههای دارای اولویت در زنان که مرتبط با حوزههای زنان و خانواده هستند، مانند:
- پروژه تعادل کار و زندگی، با اهداف 1) تاثیرگذاری بر تحکیم روابط خانوادگی همکاران، 2) تاثیرگذاری بر ارتقای کیفیت کاری همکاران در سازمان، 3) افزایش آگاهی نسبت به جایگاه و نقش زنان در ایجاد تعادل کار و زندگی، هم در محیط کاری و هم در کانون خانواده
- پروژه ارتقای مهارت های شغلی زنان در سازمان، با اهداف 1) توانمندسازی زنان جهت مدیریت اثربخش و بالنده کارراهه خود ، 2) پرورش مهارت های ضروری جهت ایفای مسئولیت های شغلی با بهره وری بالاتر و 3) افزایش میزان رضایت شغلی زنان در سازمان
در پایان لازم است بر این مهم تاکید مجدد نمود که حوزه زنان، خانواده و جوانان از جایگاه ویژهای در تحقق رویکرد راهبردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوردار است. ارتباط مستقیم این سه مقوله با شکلگیری هویت فرهنگی- اجتماعی در جامعه ما از یک سو و تاثیرگذاری رو به رشد آنها در بالندگی اقتصادی پایدار از سوی دیگر، نیاز به توجه راهبردی و سیستماتیک به این حوزه را دو چندان می کند. در این راستا، از همکاری و هماندیشی کلیه متخصصان، متولیان امر و فعالان این حوزه استقبال میگردد.
مهسا سادات شريفي
مشاور رييس سازمان در امور زنان،خانواده و جوانان
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