22 هزار و 133 شغل در همدان ايجاد شده است

مسعود اقلامي در گفتگو با مهر با بيان اينكه 76 درصد اشتغال ايجاد شده در بحث مشاغل خانگي و خوداشتغالي و 24 درصد در بحث كارفرمايي است، اظهار داشت: پنج هزار و 542 شغل معادل26 درصد در بخش صنعت، 10 هزار و 15 شغل معادل 45 درصد در بخش خدمات و شش هزار و 176 شغل معادل 29 درصد در بخش كشاورزي ايجاد شده است.

وي با اشاره به اينكه از ابتداي اعطاي تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده، هزار و 444 ميليارد تومان سهميه تسهيلات استان همدان است، گفت: تاكنون براي هزار و 296 ميليارد تومان عقد قرارداد شده و هزار و 115 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.

مسعود اقلامي با اشاره به اينكه تا سال 88، هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات در استان همدان عقد قرار داد شده، گفت: هم‌اكنون باقيمانده تسهيلات در بانك‌هاي تجارت، ملي، صادرات و رفاه عقد قرارداد نشده است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان در ادامه با اشاره به اينكه نرخ تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي شش درصد است و مي‌توان آنها را به خوبي جذب كرد، گفت: در اين زمينه اقدامات لازم براي دريافت تسهيلات 15 طرح انجام شده كه چهار طرح به ارزش 19 ميليون دلار عقد قرارداد شده‌ و مابقي طرح‌ها در بانك‌هاي استان و تهران در حال تكميل شدن است.