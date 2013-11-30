15 هزار هکتار از محصولات کشاورزی ایلام بیمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی صبح شنبه در جمع کشاورزان ایلامی اظهار داشت: کشاورزان ایلامی می توانند تا پایان آذرماه محصولات خود را بیمه کنند.

نعمتی افزود: کشاورزان در جریان فعالیت های کشاورزی با خطراتی همچون سیل، زلزله و خشکسالی مواجه هستند و برای اجتناب از خسارتهای ناشی از این خطرات به کمک های دولت و یا سایر روشهای جبران خسارت نیاز دارند.

وی ادامه داد: بیمه محصولات کشاورزی می تواند پشتوانه ای مناسب برای اطمینان خاطر کشاورزان و جبران خسارت ناشی از حوادث باشد.

این مسئول اظهار داشت: در استان ایلام از اوایل آبان ماه کار بیمه محصولات کشاورزی آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

نعمتی در ادامه تصریح کرد: براساس آمارها تاکنون 15 هزار هکتار محصولات کشاورزی خود را بیمه کردند که این سطح نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: علت این امر افزایش تعرفه بوده است که در بعضی محصولات بیش از 80 درصد بود اما براساس تصمیم ستاد صندوق بیمه حداکثر افزایش حق تعرفه 25 درصد در نظر گرفته شده است.