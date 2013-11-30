پلمپ دفتر تهران یک شرکت دانشگاهی/ صدور مدارک معادل غیرمجاز

دکتر سید مهدی قمصری در خصوص آخرین اقدامات دانشگاه تهران درباره جلوگیری از فعالیت موسسه ای غیرمجاز با عنوان شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران گفت: دفتر حقوقی دانشگاه تهران پیگیر این مساله است و آخرین اقدامی که داشته، دفتر این موسسه در تهران را پلمپ کرده است و اقدامات دفتر حقوقی دانشگاه همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سازمان‌ها در خصوص مدرک افرادی که به خدمت می گیرند دقت کنند افزود: بعد از اطلاع رسانی که صورت گرفت تعداد استعلام برای تایید مدارک از سوی سازمان ها و مراکز مختلف افزایش یافته است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: شرکت پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران، یک شرکت دانشگاهی است که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت می کرد، ولی این شرکت دو سال پیش به خاطر برخی از تخلفاتی که انجام داد، لغو مجوز شد و عذر آن از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواسته و قرار شد این شرکت فعالیت خود را متوقف کند.

وی ادامه داد: اما این شرکت در حال حاضر بدون توجه به نظر دانشگاه تهران و لغو مجوز همچنان در حال فعالیت به اسم دانشگاه تهران است و با لگوی دانشگاه تهران مدرک صادر می کند و شعبه هایی نیز در سراسر کشور ایجاد کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید بر این مساله که مدارکی که توسط شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران صادر می شود، اعتبار ندارد، افزود: این شرکت مدرک معادل کارشناسی، معادل کارشناسی ارشد و حتی معادل دکتری صادر می کند و برای هر رشته ای که داوطلبان متقاضی باشد، دوره برگزار می کند و حتی شاید این رشته معادل دانشگاهی هم نداشته باشد ولی برای آن دوره برگزار می شود و مدرکی هم که برای آن صادر می شود با آرم دانشگاه تهران است.

وی یادآورشد : بیش از یک هزار نفر در دوره های این شرکت دانشگاهی را پشت سر گذاشته اند.