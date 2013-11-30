  1. حوزه و دانشگاه
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

پلمپ دفتر تهران یک شرکت دانشگاهی/ صدور مدارک معادل غیرمجاز

پلمپ دفتر تهران یک شرکت دانشگاهی/ صدور مدارک معادل غیرمجاز

معاون آموزشی دانشگاه تهران از افزایش استعلام موسسات و مراکز مختلف بعد از اطلاع رسانی در خصوص فعالیت غیرمجاز شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران خبر داد و گفت: تا کنون بیش از هزار نفر دوره های این شرکت را به اتمام رسانده اند.

دکتر سید مهدی قمصری در خصوص آخرین اقدامات دانشگاه تهران درباره جلوگیری از فعالیت موسسه ای غیرمجاز با عنوان شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران گفت: دفتر حقوقی دانشگاه تهران پیگیر این مساله است و آخرین اقدامی که داشته، دفتر این موسسه در تهران را پلمپ کرده است و اقدامات دفتر حقوقی دانشگاه همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سازمان‌ها در خصوص مدرک افرادی که به خدمت می گیرند دقت کنند افزود: بعد از اطلاع رسانی که صورت گرفت تعداد استعلام برای تایید مدارک از سوی سازمان ها و مراکز مختلف افزایش یافته است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: شرکت پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران، یک شرکت دانشگاهی است که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت می کرد، ولی این شرکت دو سال پیش به خاطر برخی از تخلفاتی که انجام داد، لغو مجوز شد و عذر آن از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواسته و قرار شد این شرکت فعالیت خود را متوقف کند.

وی ادامه داد: اما این شرکت در حال حاضر بدون توجه به نظر دانشگاه تهران و لغو مجوز همچنان در حال فعالیت به اسم دانشگاه تهران است و با لگوی دانشگاه تهران مدرک صادر می کند و شعبه هایی نیز در سراسر کشور ایجاد کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید بر این مساله که مدارکی که توسط شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران صادر می شود، اعتبار ندارد، افزود: این شرکت مدرک معادل کارشناسی، معادل کارشناسی ارشد و حتی معادل دکتری صادر می کند و برای هر رشته ای که داوطلبان متقاضی باشد، دوره برگزار می کند و حتی شاید این رشته معادل دانشگاهی هم نداشته باشد ولی برای آن دوره برگزار می شود و مدرکی هم که برای آن صادر می شود با آرم دانشگاه تهران است.

وی یادآورشد : بیش از یک هزار نفر در دوره های این شرکت دانشگاهی را پشت سر گذاشته اند.

کد مطلب 2185460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها