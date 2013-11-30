هنرهای جدید در بطن آموزش شکل نمی گیرد/ باید هنرهای جدید را در اصفهان تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رواج این گونه هنرها در شهر اصفهان به دهه اخیر محدود شده و به همین دلیل هنوز سوال های زیادی پیش روی علاقمندان ورود به این عرصه وجود دارد. سوال هایی که با آموزش این هنرها می تواند پاسخ داده شود، اما به دلیل تعریف نشدن رشته هایی تحت عنوان هنرهای جدید در دانشگاه های کشور، مسئولیت آموزش این هنرها به دوش آموزشگاه های هنری می افتد.

با این وجود هیچ آموزشگاه هنری را در اصفهان نمی توان یافت که به آموزش این گونه هنرها بپردازد و تاکنون تنها یکی دو کارگاه یک روزه بدون خروجی در این زمینه برگزار شده است. برای بررسی ضعف آموزش هنرهای جدید در اصفهان به سراغ حسین تحویلیان، هنرمند اینستالیشن و فرشته عالمشاه، هنرمند ویدئوآرت رفته ایم.

هنرهای جدید آموزش پذیر نیست

یکی از اساتید انجمن هنرمندان نقاش اصفهان گفت: هنرهای جدید در بطن آموزش شکل نمی گیرد و کسی که از نظر هنری به درجاتی رسیده باشد، شروع به فعالیت در این زمینه می کند.

حسین تحویلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناخت اساسی هنرهای قدیمی برای فعالیت در هنرهای جدید لازم است و آموزش این هنرها به صورت مستقیم وجود ندارد.هنر مدرن را نمی توان به شیوه کلاسیک آموزش داد. هیچ هنرمند مدرنی از ابتدا از هنر مدرن شروع نکرده و به یادگیری هنر سنتی نیاز دارد.

وی افزود: من دانشگاهی ندیده ام که رشته ای به نام هنرهای جدید داشته باشد. شناخت ویژگی ها و تاریخچه هنر مدرن و توصیف آن و نشان دادن نمودها و نشانه های آن، امکان پذیر و خوب است، ولی اینکه از طریق آموزش بخواهیم در این زمینه، فعالیت هنری انجام دهیم، امکان ندارد.

تحویلیان بیان داشت: می توان در جلسات آموزشی هنرهای جدید به اتود زدن پرداخت و درباره یک ایده، فکر گروهی کرد، اما این که آیا این مجموعه فرد را به هنرمند شدن برساند یا نه، جای تامل دارد، چرا که رسیدن به هنر مدرن به صورت خودآگاه و از درون خود، توسط هنرمند باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: خروجی این کلاس ها صرفا چند اتود در زمینه هنر مدرن می تواند باشد، ولی طبیعتا اهمیت هنر مدرن در خلاقیت، یگانگی و عدم تکرار آن است و ایده هایی که در چنین جمع هایی به دست می آید، ممکن است مجموعه تقلیدهایی باشد.

این هنرمند اینستالیشن ابراز داشت: هنر جدید براساس تکنیک نیست و ایده محور است. ایده هم به بیان شخصی نیاز دارد و آموزش پذیر نیست.‏

هنرهای جدید در دنیا آموزش داده می شود

مدیر سایت ویدئوآرتیست اصفهان نیز در این زمینه گفت: من نمی دانم چرا عده ای معتقدند هنرهای جدید آموزش پذیر نیست.

فرشته عالمشاه که اولین کارگاه آموزش ویدئوآرت در اصفهان چندی پیش به همت سایت ویدئوآرتیست به مدیریت او و انجمن هنرمندان نقاش اصفهان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دنیا هنرهای دیجیتال و هنرهای چندرسانه ای آموزش داده می شود و این موضوع نشان می دهد این نوع هنرها هم مثل سایر هنرها آموزش پذیر هستند.

وی افزود: هنرمندی که می خواهد به فعالیت در زمینه هنرهای جدید چون ویدئوآرت، پرفورمنس، اینستالیشن و هنرهای محیطی بپردازد، باید رسانه، روش و ابزار کار خود را بشناسد و بداند چگونه باید به این عرصه وارد شود و همه این موضوعات باید به او آموزش داده شود.

عالمشاه بیان داشت: باید توجه کرد که آموزش گر این گونه هنرها قرار نیست ایده های خود را به ذهن هنرجویانش تزریق کند و به همین دلیل لازم نیست با آموزش این گونه هنرها مخالف باشیم.

وی ادامه داد: برای مثال در دانشگاه های هنری کشور ایتالیا گروه و مدیر گروه ویدئوآرت وجود دارد و کسانی که با آموزش این هنرها در اصفهان مخالفت می کنند، شناخت کافی از هنرهای جدید ندارند .

هنرهای جدید در دانشگاه های هنری ما تدریس نمی شود

این ویدئوآرتیست اصفهانی ابراز داشت: برای مثال برای ورود به هنر ویدئوآرت، هنرمند باید اطلاعات زیادی داشته باشد و نسبت به آن شناخت پیدا کند که همه این موارد قابل آموزش است.

وی عنوان داشت: متاسفانه در دانشگاه های هنری ما هنرهای جدید تدریس نمی شود و به همین دلیل کسی که می خواهد شروع به فعالیت در این زمینه کند، گیج است و از آغاز به کار می ترسد، در نتیجه افرادی که به فعالیت در این هنرها می پردازند، افراد شجاعی هستند.

عالمشاه اذعان داشت: من برای رسیدن به پاسخ سوال هایم در زمینه ویدئوآرت کتاب های زیادی خواندم، اما فایده ای نداشت و به همین دلیل به تحصیل در رشته فیلمسازی در دانشگاه پرداختم، چرا که امروزه مرز هنرها از بین رفته است.

وی گفت: علاقمندان به فعالیت در زمینه ویدئوآرت بارها با من تماس گرفته و از من مشاوره گرفته اند، چرا که نمی دانند چگونه وارد این عرصه شوند. من هم همیشه به بچه ها مشاوره داده ام یا آنها را به اساتید این عرصه معرفی کرده ام.

این هنرمند اصفهانی درباره فعالیت های سایت ویدئوآرتیست در زمینه آموزش ویدئوآرت نیز بیان داشت: ما در این سایت با ویدئوآرتیست های کل دنیا در ارتباط هستیم، گرچه مرکزیت کار ما در اصفهان است و تاکنون نمایشگاه های ویدئوآرت در اصفهان، تهران و جهان برگزار کرده ایم.

باید ویدئوآرت را در اصفهان تقویت کرد

وی افزود: هدف ما تقویت ویدئوآرت در اصفهان است و مواردی که باید در این زمینه به آن پرداخت، بسیار وسیع است و فعالیت های زیادی را پوشش می دهد که برگزاری جلسات نمایش و نقد آثار ویدئوآرت هنرمندان نوپا و بررسی و تحلیل آثار هنرمندان پیشکسوت تر با حضور منتقدان هنری از جمله آنها است.

عالمشاه اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزش ویدئوآرت در سال های آینده از دیگر برنامه های ما است. از طرف دیگر باید توجه کرد برای انجام این کار به یک همت گروهی نیاز است، چرا که کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و انجام تک تک آن ها از توان چند نفر خارج است.

گزارش: الهام باطنی

