زیر جنگل های سبز استان گلستان فقر و بیکاری خوابیده است

«رحمت اله نوروزی» در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تعریف هر کسی که دو ساعت در هفته کار کند شاغل است ولی این تعریف برای کشورهایی است که از نظر کشاورزی و صنعت دارای ساختار تعریف شده ای هستند و این دوساعت کار تامین امرار معاش افراد خواهد بود.

وی افزود: کشاورزی ما با مشکلات فراوان رو به رو است، در استان با توجه به هزینه های کاشت، داشت و برداشت، اجاره زمین، آبیاری، کود و بذر و.. کشاورزی مقرون به صرفه نیست.

نورزی خاطر نشان کرد: رقم بیکاری در استان گلستان بسیار بالا است، 90 درصد مراجعه کنندگان به دفتر نمایندگی فارغ التحصیلان دانشگاهی و غیر دانشگاهی هستند.

وی اذعان کرد: رتبه صنعت استان در کشور 26 ، رتبه کشاوزی 11 و سهم استان از گردشگری نیم درصد است.

