ابراز رضایت رئیس پارلمان لبنان از نتایج سفر به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان از نتایج سفر اخیر خود به ایران در راستای تلاشهای خود برای بهبود روابط ایران و کشورهای عربی رضایت دارد.

البته نبیه بری صحبت درباره این موضوع که ماموریت بهبود روابط تهران و وریاض را برعهده داشته است را رد می کند و به توانمندی این دو کشور در نزدیکی به یکدیگر بدون در نظر گرفتن میانجیگری طرف سوم تاکید دارد.

رئیس پارلمان لبنان در این باره می گوید: ایران و عربستان دو کشور بزرگ هستند و ابزارها و امکانات لازم برای برقراری روابط میان رهبران آنها وجود دارد و من حد و حدود خود را می دانم.

با وجود این اظهارات وی برای برعهده گرفتن ماموریت نزدیک کردن روابط ایران و عربستان، ابراز آمادگی می کند.

بری درباره توانمندیهای متعدد ایران با وجود تحریمهای اعمال شده توسط کشورهای غربی می گوید: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریمهای بیش از سی سال اخیر از لحاظ عمرانی ، اجتماعی و صنعتی پیشرفتهای متعددی داشته و مازاد تولید برق خود را صادر می کند و در صنعت خودروسازی چیزی کمتر از تولیدکنندگان جهانی ندارد.

نبیه بری در باره کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه گفت: حضور ایران وعربستان در این کنفرانس از حضور امریکا وروسیه مهم تر است زیرا این دو کشور توانائی مهار بحران های منطقه را دارند.