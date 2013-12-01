وحید حسینی یکی از کارگردان‌های مستند پرتره "من اکبر اعتماد، اتم می‌شکنم" درباره ساخت این فیلم به خبرنگار مهر گفت: سوژه اصلی این مستند دکتر اکبر اعتماد بنیانگذار سازمان انرژی اتمی است که بعد از هشت سال دوری از وطن به ایران برگشته و روایت های جالب و ناگفته ای را از سازمان انرژی اتمی بیان می‌کند.

وی در ادامه افزود: اکبر اعتماد در این فیلم 85 دقیقه ای درباره دلایل تشکیل سازمان انرژی اتمی صحبت می‌کند و بر حقوق هسته ای ایران تاکید دارد و دلایل تاکید خود را نیز بیان می‌کند.

این مستندساز درباره مسایلی که در این مستند مطرح می‌شود، بیان کرد: نکته قابل تامل درباره این مستند این است که دکتر اعتماد علاوه بر اینکه تاریخ هسته‌ای ایران را در نگاه کلی بیان می کند، تعریفی هم از تاریخ معاصر و شخصیت های تاریخی چون امیر عباس هویدا و محمدرضا پهلوی ارائه کرده است.

حسینی در پایان متذکر شد: علاوه بر صحبت‌های دکتر اعتماد، مصاحبه‌هایی هم با همکاران نزدیک وی انجام داده ایم اما به این دلیل که خود اکبر اعتماد کامل و البته گرم صحبت می کرد نیازی ندیدیم که از این مصاحبه ها در مجموع کار استفاده شود.

اکبر اعتماد شخصیت علمی ایرانی، بنیانگذار و نخستین رییس سازمان انرژی اتمی ایران است که به پدر فنآوری هسته‌ای ایران شهرت دارد. او سال 1309 در همدان به دنیا آمد. برای ادامه تحصیل به سویس رفت و در سال 1963 از دانشگاه لوزان سوئیس فارغ التحصیل شد.

در سال 1344 به ایران بازگشت و توسط صفی اصفیا، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، به عنوان مشاور فنی طرح پژوهش‌های رآکتور اتمی استخدام شد. یک سال بعد، دفتر انرژی اتمی سازمان برنامه و بودجه را بنا گذاشت و خود به مدیریت آن منصوب شد و تا سال ۱۳۴۶ دراین مسوولیت باقی ماند. در سال ۱۳۴۷ به سمت اولین رئیس موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی که به دیل ایرانی مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) در فرانسه بود، منصوب شد. اکبر اعتماد در مصاحبه‌های خود همواره انرژی اتمی را برای ایران لازم و ضرور دانسته است.