به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده امروز در همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران از برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت برای تولید خودروهای دیزلی در جهت عرضه به بازار داخلی خبر داد و گفت: بر اساس برخی دلایل تولید خودروهای دیزلی برای استفاده مردم در داخل کشور متوقف شده بود که هم اکنون برنامه داریم مجدد این خودروها را در کشور تولید کنیم.

وی افزود: فرانسه 80 درصد تولید خودروهای سواری خود را به خودروهای دیزلی اختصاص داده اما متوسط تولید خودروهای دیزلی در دنیا 50 درصد سهم کل تولید است.

نعمت زاده تصریح کرد: پالایشگاه اراک و سایر پالایشگاه‌های در دست احداث سوخت مورد نیاز این خودروها را تولید می کنند و امیدواریم مردم نیز از این تولیدات استقبال کنند.

وی در ادامه از راه اندازی مرکز آزمون جاده ای خودرو در کشور خبر داد و گفت: در دوره وزارتم حتما این مرکز را راه اندازی خواهم کرد، ضمن اینکه ایدرو و خودروسازان نیز باید در این زمینه سهم داشته باشند.

نعمت زاده اظهار داشت: نمی توان چند میلیون خودرو در کشور تولید کرد و مرکز تست جاده ای نداشته باشیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت از خودروسازان درخواست کرد تا بهترین شرکت‌های خودروسازی دنیا را شناسایی کرده و آن را بررسی کنند و نحوه تامین مالی آنها را بدون اتکای به دولت مورد ارزیابی قرار دهند، این در شرایطی است که در زمان مسئولیت در پتروشیمی یک وام چند میلیون یورویی را از بانک‌های خارجی دریافت کردند.

وی خطاب به خودروسازان اظهار داشت: اگر الگوی تولید خود را جهانی کنید، به طور قطع دنیا نیز شما را پذیرش خواهد کرد.

نعمت زاده همچنین از کارشناسان درخواست کرد تا حادثه اسکانیا را بررسی کرده و حوادث این چنینی در دنیا را نیز پیگیری کنند تا مشخص شود که علت حادثه اسکانیا چه بوده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین اظهار داشت: ارزش تولیدات خودرو 25 میلیارد دلار است و این صنعت بعد از نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنعت بانکداری سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: نباید به صنعت خودروسازی کشور بی مهری کرد بلکه باید نارسایی های آن را برطرف نمود، این در شرایطی است که طراحی را در صنعت خودروسازی باید ارتقا دهیم و طراحان مورد حمایت خودروسازان قرار گیرند.

وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید مشکلات صنعت قطعه سازی را حل کرده و تولید قطعات خودرو به بالاترین حد کیفیت برسد، البته قطعه سازان می توانند با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود را صورت دهند.

نعمت زاده همچنین از خودروسازان درخواست کرد که هیچ قرارداد جدیدی را بدون قید صادرات محصولات منعقد نکنند، ضمن اینکه به قراردادهای قبلی نیز الحاقیه ای داشته باشند تا صادرات در آن لحاظ شود.