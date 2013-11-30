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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

مهر گزارش می دهد/

بازگشت "سلطان دریا" به خلیج فارس/ قابلیت انهدام زیردریایی ها از آسمان

بازگشت "سلطان دریا" به خلیج فارس/ قابلیت انهدام زیردریایی ها از آسمان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بالگرد SH3D با قابلیت انجام عملیات های ضد زیردریایی مجددا به ناوگان هوایی نداجا بازگشت تا از این پس زیردریایی های دشمن در اعماق دریا هم آرامش نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموریت اصلی بالگرد SH3D ملقب به "سلطان دریا" انجام عملیات ضد زیردریایی است. بالگرد مذکور قابلیت حمل موشک و اژدر را دارا است. "سلطان دریا" از سال 1350 وارد ناوگان نداجا شد و پس از انجام سه مرحله تعمییرات اساسی در سال 1376 زمین گیر شد.

در سال 1390 این بالگرد توسط متخصصین داخلی تحت تعمیرات اساسی در شرکت پنها قرار گرفت و پس از 20 ماه دوره تعمیرات و هفت ماه تست های زمینی و پروازی امروز شاهد بهره برداری و الحاق آن بودیم.

در روند تعمیرات این بالگرد می توان به تعمیر و بازسازی کامل بدنه، موتورهای بالگرد، ارتقا و بهینه سازی سیستم های رادیوی و سلیحاتی، بومی سازی اقلام Wiring و شبکه اصلی سیستم های الکتریکی آن اشاره کرد که با تلاش بی وقفه و مشترک متخصصان هوشنمد و افتخارآفرین هوادریا و شرکت صنایع پنها به منصه ظهور رسیده است.

دریادار دوم مهندس مکانیک عباس زمینی فرمانده فنی نداجا در مراسم الحاق این بالگرد بیان داشت: در راستای اجرایی نمودن تدابیر معظم اله، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ورود به حوزه های ساخت، تعمیرات اساسی، ارتقا و بهینه سازی سامانه ها و تجهیزات عمده دفاعی و تاکتیکی خود و با بهره گیری از کارکنان خدوم و ولایت مدار همواره در پی تعالی و رشد اهداف سازمان و صیانت از تمامیت ارضی کیان ایران اسلامی تحت زعامت و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا بوده است.

ناخدا دوم غلامرضا شیبانی فرمانده هوا دریا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بالگردهای SH3D به منظور انجام عملیات ترابری، تجسس و نجات (SAR) و ضدزیرسطحی مجهز به تجهیزات کشف و نابودی زیرسطحی ها است.

وی عنوان کرد: این بالگرد در عملیات های تاکتیکی، راپل تاکتیکی مورد کاربرد است، همچنین امکان نشست و برخاست بر روی شناورها، جمع آوری سریع نیرو و پشتیبانی از یگان های عملیاتی را دارا است.

شیبانی با تاکید بر بومی سازی کردن قطعات این بالگرد عنوان کرد: برای انجام تعمیرات اساسی این بالگرد 35 هزار نفر ساعت زمان صرف شد. طی این تعمیرات 89 هزار قطعه طراحی، ساخته و نصب شده است.

فرمانده هوا دریا اظهارداشت: بالگرد SH3D از سال 1350 که وارد ناوگان نداجا شد در عملیات ها و ماموریت های زیادی حضور داشته که از جمله آن کمک یاری به مردم زلزله زده بم است. در حادثه دلخراش زلزله بم بالگرد SH3D نیروی دریایی ارتش در حمل آذوقه و جابجایی مردم و امدادگران نقش موثری را ایفا کرد.

 

 

کد مطلب 2185477

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