بازگشت "سلطان دریا" به خلیج فارس/ قابلیت انهدام زیردریایی ها از آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، ماموریت اصلی بالگرد SH3D ملقب به "سلطان دریا" انجام عملیات ضد زیردریایی است. بالگرد مذکور قابلیت حمل موشک و اژدر را دارا است. "سلطان دریا" از سال 1350 وارد ناوگان نداجا شد و پس از انجام سه مرحله تعمییرات اساسی در سال 1376 زمین گیر شد.

در سال 1390 این بالگرد توسط متخصصین داخلی تحت تعمیرات اساسی در شرکت پنها قرار گرفت و پس از 20 ماه دوره تعمیرات و هفت ماه تست های زمینی و پروازی امروز شاهد بهره برداری و الحاق آن بودیم.

در روند تعمیرات این بالگرد می توان به تعمیر و بازسازی کامل بدنه، موتورهای بالگرد، ارتقا و بهینه سازی سیستم های رادیوی و سلیحاتی، بومی سازی اقلام Wiring و شبکه اصلی سیستم های الکتریکی آن اشاره کرد که با تلاش بی وقفه و مشترک متخصصان هوشنمد و افتخارآفرین هوادریا و شرکت صنایع پنها به منصه ظهور رسیده است.

دریادار دوم مهندس مکانیک عباس زمینی فرمانده فنی نداجا در مراسم الحاق این بالگرد بیان داشت: در راستای اجرایی نمودن تدابیر معظم اله، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ورود به حوزه های ساخت، تعمیرات اساسی، ارتقا و بهینه سازی سامانه ها و تجهیزات عمده دفاعی و تاکتیکی خود و با بهره گیری از کارکنان خدوم و ولایت مدار همواره در پی تعالی و رشد اهداف سازمان و صیانت از تمامیت ارضی کیان ایران اسلامی تحت زعامت و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا بوده است.

ناخدا دوم غلامرضا شیبانی فرمانده هوا دریا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بالگردهای SH3D به منظور انجام عملیات ترابری، تجسس و نجات (SAR) و ضدزیرسطحی مجهز به تجهیزات کشف و نابودی زیرسطحی ها است.

وی عنوان کرد: این بالگرد در عملیات های تاکتیکی، راپل تاکتیکی مورد کاربرد است، همچنین امکان نشست و برخاست بر روی شناورها، جمع آوری سریع نیرو و پشتیبانی از یگان های عملیاتی را دارا است.

شیبانی با تاکید بر بومی سازی کردن قطعات این بالگرد عنوان کرد: برای انجام تعمیرات اساسی این بالگرد 35 هزار نفر ساعت زمان صرف شد. طی این تعمیرات 89 هزار قطعه طراحی، ساخته و نصب شده است.

فرمانده هوا دریا اظهارداشت: بالگرد SH3D از سال 1350 که وارد ناوگان نداجا شد در عملیات ها و ماموریت های زیادی حضور داشته که از جمله آن کمک یاری به مردم زلزله زده بم است. در حادثه دلخراش زلزله بم بالگرد SH3D نیروی دریایی ارتش در حمل آذوقه و جابجایی مردم و امدادگران نقش موثری را ایفا کرد.