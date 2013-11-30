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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

گودرزی:

سرمایه های فکری و تخصصی همه نیروها در خدمت پاسداری از اهداف نظام قرار گیرد

سرمایه های فکری و تخصصی همه نیروها در خدمت پاسداری از اهداف نظام قرار گیرد

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان البرز گفت: امروز روزی است كه همه‌ نيروها بايد تمام سرمايه‌های علمی، فكری، تخصصی، تجربی، مادی و معنوی خود را همچون بسيجيان ميدان جنگ، پشت سر مقام معظم رهبری به ميدان وارد كنند و گوش به فرمان ولایت پاسدار اهداف نظام مقدس اسلامی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ بسیجیان عاشورایی بخش آسارا با حضور سردار گودرزی فرمانده انتظامی استان البرز، سرهنگ باهک فرمانده سپاه ناحیه امام حسن (ع) کرج، مسئولان شهرستان و بخش و خانواده معظم شهدا شامگاه جمعه در مسجد جامع روستای تکیه سپهسالار برگزار شد.

بخشدار آسارا در این مراسم بسیج را تشکلی برخاسته از آحاد ملت خواند و اظهار داشت: قلب بسیجیان برای حفظ ارزشهای دینی و اسلامی می تپد.

محسن محمدی گفت: مردم ما همان بسیجیانی هستند که در اوایل انقلاب به جمهوری اسلامی ایران 98 درصد رای دادند و امروز نیز بسیجی مانده اند.

وی افزود: این مردم در همه صحنه های پشتیبانی از نظام و راهپیمایی های انقلاب حضور داشته و مشارکت اقشار مختلف در این برنامه ها بی نظیر بوده است.

محمدی اظهار داشت: هر بسيجی می تواند محور بوده و با رفتار محبت محبت آمیز نمونه اخلاق و تواضع و مهربانی و رعايت مقررات باشد.

وی در پایان سخنان خود از تلاشها، تعامل و همکاری خوب بسیجیان بخش با همه ارگان ها و همچنین حضور آنها در همه عرصه ها تقدیر و تشکر کرد.

بخشدار آسارا همچنین از فرمانده پلیس استان البرز برای استقرار کانکس 110 ری زمین و استقرار پلیس راه کندوان تشکر و برای بهبود وضعیت ترافیک و امنیت پیشنهادهایی ارائه داد.

در ادامه این مراسم سردار گودرزی فرمانده انتظامی استان البرز در سخنانی اظهار داشت: بسيج عنصر مؤمن و فداكار، علاوه بر دفاع مسلحانه از كشور و انقلاب، بايد سازندگی كشور را نيز هدف ديگر خود قرار دهد.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: امروز روزی است كه همه‌ نيروها بايد همه‌ سرمايه‌های علمی، فكری، تخصصی، تجربی، مادی و معنوی خود را همچون بسيجيان ميدان جنگ، پشت سر مقام معظم رهبری به ميدان وارد كنند و گوش به فرمان ولایت پاسدار اهداف نظام مقدس اسلامی باشند.

در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایا از فرماندهان حوزه های بسیج، فرماندهان نمونه پایگاههای بسیج، بسیجیان نمونه و خانواده های معظم شهدا تقدیر شد.
 

کد مطلب 2185478

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