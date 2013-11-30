شناسايي 1800 انشعاب غيرمجاز برق در ملاير/ بدهی 12 میلیاردی ملایری ها به شركت برق بدهي دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین بادامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ملایر با اشاره به اینکه این کمبود منابع و مشکلات امروز در کشور امری طبیعی است، اظهار داشت: باید هم پای توسعه سایر کشور ها حرکت و در این عرصه از زیر ساخت ها به درستی استفاده كرد.

وی داشتن روحیه استقامت را در عرصه کار و تلاش و خدمت رسانی به مردم مهم برشمرد و گفت: برای رسیدن به توسعه و رفع مشکلات همت مضاعف نیاز است.

بادامی عرصه خدمت رسانی در صنعت برق را سنگين برشمرد و با بيان اينكه در این زمینه باید با برنامه ریزی حرکت کنیم، اظهار داشت: ايران با بسیاری از کشورها مبادله انرژی دارد و اگر مشکلی در این شبکه ایجاد شود بقیه کشورها نيز دچار اختلال می شوند.

وی با بيان اينكه امروز نیاز مردم به برق بیشتر است و وابستگی مردم به انرژی برق نیز با گذشت زمان بیشتر می شود و انتظارات نیز بالا رفته است، اظهار داشت: اختلال در این سیستم باعث اختلال در سیستم های مختلف از جمله بخش درمان، آموزش و خدمات رسانی و امور رفاهی مردم خواهد شد.

وی استفاده بهینه از همه ظرفیت های موجود را از برنامه های مدیریت توزیع برق برشمرد و گفت: مردم باید مدیریت توزیع برق را در خدمات رسانی بهتر یاری کنند و اگر هزینه ها به موقع پرداخت شود خدمات دهی نیز بهتر خواهد شد.

بادامی در ادامه مصرف برق کشور را سه برابر متوسط جهانی برشمرد و گفت: فرهنگ درست مصرف کردن را باید در کشور بالا ببریم چراكه انرژی تنها متعلق به ما نیست و باید برای نسل های آینده نیز این ذخایر باقی بماند.

وی بدهی مشترکین برق را یکی از عمده مشکلات شركت توزیع برق در ملاير برشمرد و در ادامه با بیان اینکه واحدهای تجاری یکی از پر مصرف ترین مشتركان برق هستند، گفت: تذکرات لازم در این زمینه داده می شود و اگر در رعایت مصرف دقت نکنند مشمول جریمه مخواهند شد.

مدیر توزیع برق ملایر در ادامه از وجود یک هزار و 700 کیلومتر شبکه فشار متوسط برق در ملایر خبر داد و افزود: همچنین در این راستا 900 کیلومتر شبکه فشار ضعیف نیز در شهرستان ملاير وجود دارد.

900 کیلومتر روشنایی معابر در ملایر ايجاد شده است

مدیر توزیع برق ملایر از وجود 900 کیلومتر روشنایی معابر در ملایر خبر داد و افزود: همچنین دو هزار و 700 پست عمومی، اختصاصی و هوایی و زمینی در ملایر وجود دارد و در حال حاضر، یک پست 230 کیلو ولت در این

شهرستان فعال است.

وی از وجود یکصد و شش هزار مشترک در ملایر خبر داد و افزود: از این تعداد 89 هزار و 712 مشترک خانگی هستند.

بادامی افزود: همچنین سه هزار و 608 انشعاب عمومی، یک هزار و 520 مشترک کشاورزی، 714 مشترک صنعتی، یک هزار و 962 مشترک تجاری و 274 انشعاب آزاد در شهرستان ملاير وجود دارند.

وی از بدهی 12 میلیارد و 800 میلیون تومانی مشترکین برق ملایر به این اداره خبر داد و گفت: مشترکان خانگی 4 میلیارد و 500 میلیون تومان، ادارات و سایر نهادهای عمومی دو میلیاردو 300 میلیون تومان، مشترکان کشاورزی سه میلیارد و 100 میلیون تومان به شرکت نیروی برق ملایر بدهی دارند.



وی گفت: مشترکان صنعتی 9 میلیارد و 860 میلیون ریال، انشعابات تجاری 17 میلیارد ریال و انشعابات آزاد در این شهرستان یک میلیارد و 780 میلیون ریال به شرکت نیروی برق بدهی دارند.

بادامی در ادامه ابراز داشت: در بخش صنعتی انشعابات مولد برای ما مهم است و اگر در این زمینه مشترکین صنعتی همکاری لازم را با ما داشته باشند ما نیز از قطع برق صنایع تا حد امکان جلوگیری می کنیم.

مدیر شرکت توزیع برق ملایر مصرف برق شهرستان ملاير را در هشت ماهه سال جاری 309 میلیون و 420 هزار کیلو وات برشمرد و در ادامه به انشعابات غیر مجاز در شهرستان اشاره کرد و گفت: در انشعات غیر مجاز به دنبال رفع آن و اصلاح هستیم و تا کنون بیش از یک هزار و 800 انشعاب غیر مجاز در شهرستان شناسایی شده است.

برخی ظرفیت سازی ها در تاسیسات به صورت ناعادلانه اتفاق افتاده است

وی با بیان اینکه هزینه انشعابات تغییری نداشته است گفت: برخی ظرفیت سازی ها در تاسیسات به صورت ناعادلانه اتفاق افتاده است و در این زمینه وزارت نیرو این را منسجم کرده و در حال حاضر به صورت یکسان سازی در حال اجرا است.

وی اصلاح شبکه های روستایی، اصلاح سیستم های روشنایی معابر و استفاده از منابع تجدید پذیر را از اولویتهای مدیریت توزیع برق ملایر برشمرد و در ادامه ضمن تقدیر از مسئولان و نمایندگان شهرستان در پیگیری مشکلات مدیریت توزیع برق ملایر عنوان داشت: امیدواریم این تعاملات و همکاری ها بتواند ما را در خدمت بهتر به همشهریان یاری کند.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر 109 نفر در اداره برق ملایر مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 58 نفر نیروهای رسمی و مابقی نیز نیروهای پیمانی و خدماتی هستند.

بادامی در ادامه عرصه کار رسانه را امری مقدس برشمرد و گفت: قطعا همکاری رسانه ها با دستگاه ها به عنوان رابط میان مردم و مسئولان بازتابهای خوبی را در جامعه دارد.

وی بر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی الگوی مصرف توسط رسانه ها تاکید کرد و گفت: از رسانه ها انتظار داریم در این زمینه ما را یاری کنند.