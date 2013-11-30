رهنمود پذیری دولت از فرمایشات رهبری موفقیت مذاکرات را رقم زد/ مسئولان از هیاهو نهراسند

حجت الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: با توجه به دشمنی های روزافزون استکبار جهانی و سنگ اندازی های کشورهای غربی و آمریکایی ها در راه حقوق هسته ای ایران با وجود عضویت ایران در NPT ، انجام می دادند، مذاکرات ژنو را می توان موفقیت آمیز قلمداد کرد و امیدواریم در ادامه پیشرفت قابل توجهی را در راه اهداف ایران شاهد باشیم.



وی با اشاره به اینکه فشار تحریم ها توسط ابرقدرت های جهان بسیار سنگین بود، افزود: به توافق رسیدن در مذاکرات ژنو کاری بسیار سنگین بود و واکنش ها و بازتاب های جهانی مثبت پس از این مذاکرات نشانه موفقیت ایران در گام نخست بود و رهبر معظم انقلاب نیز از مفاد نامه رئیس جمهور که به موفقیت های ایران در این مذاکرات اشاره داشت، تشکر کردند.



‌ ایستادگی در برابر زیاده خواهی های دشمنان، خواسته مهم رهبری



امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید در برابر زیاده خواهی های دشمنان ایستادگی کنیم، تصریح کرد: استقامت ملت ایران در برابر سختی های تحریم ها، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و عملکرد صحیح دولت به این رهنمودها، کشورهای غربی را وادار به پذیرش حق هسته ای ایران کرد اما نباید فراموش کنیم که ما اکنون در ابتدای این راه هستیم.



وی با تاکید بر این نکته که ابرقدرت ها همواره تنها به فکر منافع خود هستند، گفت: مطابق ضرب المثلی قدیمی هر کشوری باید حق مردم خود را از چنین کشورهایی با دست خود بگیرد چرا که این کشورهای استعماری تاکنون به خودی خود در دادن حق دیگر کشورها فعالیتی انجام نداده اند.



نیازمند ایستادگی ملت ایران برای گرفتن حقوق هسته ای ایران هستیم



رهبر اضافه کرد: در راه گرفتن حق کشورمان همچون همیشه نیازمند رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، پایداری ملت ایران و جدیت مسئولان برای برنامه ریزی های صحیح، مشورت با کارشناسان متخصص و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم.



وی با بیان اینکه مسئولان نظام نباید از هیاهوی مغرضان داخلی و دشممان خارجی بهراسند، بیان داشت: ایستادگی در راه اهداف کشور و انقلاب افقی است که می تواند راهنمای مسئولان برای عملکرد صحیحشان در ادامه این مذاکرات و اقداماتشان در راستای ساماندهی اقتصادی باشد.



امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در موفقیت مرحله نخست مذاکرات ژنو نقش بسزایی داشتند، ابراز داشت: رهبر انقلاب با رهنمودهای خود در جمع بسیجیان راه را برای مسئولان روشن کردند و با سخنان روشنگرانه کشمکش های میان موافقان و مخالفان مجلس شورای اسلامی را به همدلی و وحدت تبدیل کردند.



وی با اشاره به حمایت های بی دریغ ایشان از مسئولان مذاکرات افزود: اگر نظارت و کنترل اوضاع توسط ایشان انجام نمی شد چنین بازتاب های خوبی را شاهد نبودیم چرا که تیم مذاکره کننده با اتکای به این پشتیبانی در برابر سختی های این راه مقاومت و موفقیت ایران در این مذاکرات را رقم زدند و امیدواریم این عملکرد صحیح ادامه پیدا کند.

