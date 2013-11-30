پروژه هایی که به مقصد نمی رسد/ تب خاموش تله کابین در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه موقعیت اقلیمی اردبیل مناسب برای راه اندازی تله کابین، تله سیژ و تله اسکی در تمامی فصول سال است، اجرای طرحهایی از این دست محدود به ماه های اول مدیریت مسئولان متولی شده و پروژه های طرح شده در این حوزه یا در حد ایده و یا در فاز اول ساخت متوقف می شود.

به عقیده کارشناسان اردبیل به دلیل تجربه تغییرات متعدد آب و هوایی، واقع شدن در ارتفاعات و تجربه موقعیت های آب و هوایی مختلف در گستره طولی خود می تواند برای انواع اسکی، تله کابین و تله سیژ برنامه ریزی کند.

موضوعی که در سالهای اخیر با وجود اینکه دستاویز وعده های مهیج دستگاه های مسئول بوده است، با بررسی وضعی پروژه ها راه به جایی نبرده و در حال حاضر تنها تله کابین به مقصد رسیده اردبیل توسط بخش خصوصی احداث و راه اندازی شده است.

پروژه تله کابین خلخال زمین نداشت

از جمله مهمترین پروژه های تله کابین در اندبیل خلخال است که تجهیزات آن در سال 86 و 87 توسط شهردار وقت و شورای اسلامی شهر خلخال خریداری شد و پس از حمل به شهرستان خلخال متاسفانه تاکنون نصب نشده است.

تجهیزات تله کابین اندبیل خلخال

بعد از 15 سال بلاتکلیفی این پروژه و با وجود خریداری تجهیزات لازم از اعتبارات دولتی، درج گزارشی از وضعیت این پروژه در خبرگزاری مهر طی دی ماه سال گذشته نشان داد که هنوز زمینی برای این طرح در نظر نگرفته نشده است، فرماندار وقت خلخال با تاکید بر این موضوع از اختصاص زمین در سال گذشته برای این پروژه خبر داد.

موضوعی که امیدواری شهروندان خلخالی برای توسعه این شهرستان و پیوستن به لیست شهرهای گردشگری کشور را در پی داشت، اما همچنان با گذشت بیش از یک سال از اختصاص زمین این پروژه تکان نخورده و به فاز اجرایی وارد نمی شود.

تفرجگاه اندبیل خلخال معروف به گردشگاه "میرعادل" در هفت کیلومتری شهر خلخال واقع شده و با برخورداری از جنگلهای انبوه و چشمه های طبیعی یکی از مناطق دیدنی این شهرستان محسوب می شود.

این طرح که گفته می شود به دلیل عدم اجرا و تاخیر طولانی مدت و آسیب به دستگاه های خریداری شده که از سال 76 در این محل انبار شده است، بیش از هفت میلیارد ریال خسارت دیده و این روند همچنان ادامه دارد.

به گفته هوشنگ محمدی با پیگیریهای مداوم 12.5 هکتار برای راه اندازی تله کابین در تفرجگاه اندبیل اختصاص یافته است. وی پیش از این عنوان کرده بود که بیش از 20 میلیارد ریال برای توسعه این تفرجگاه سرمایه گذاری می شود. چیزی که هنوز در حد وعده مانده است.

چنانچه تله کابین اندبیل پیشرفت فیزیکی نداشته و به عقیده کارشناسان تجهیزات خریداری شده به دلیل استهلاک ناشی از عدم استفاده، حتی در صورت نصب مشکل ایجاد خواهد کرد.

فرسودگی تجهیزات تله کابین خلخال

تله سیژ مشگین شهر چه شد؟

ناکامی طرح راه اندازی تله سیژ را شهروندان شهرستان مشگین شهر نیز تجربه کرده اند. بطوریکه هشت میلیارد ریال هزینه برای طرح تله سیژ مشگین شهر که قرار بود شابیل را به پناهگاه کوه سبلان متصل کند به فرجام نرسیده و با بازدید از محل پروژه مشخص شد، میله های این پروژه 15 سال پیش نصب شده و بعد از آن عملا تعطیل شده است.

شهروندان مشگین شهر با انتقاد از فرسودگی تجهیزات خریداری شده برای این پروژه معتقدند، صرف این هزینه طی نزدیک به 15 سال قبل، رقم قابل توجهی بوده و در حال حاضر خروجی آن به کام هیچ یک از شهروندان نیست.

موضوعی که تاکنون هیچ یک از نهادهای مسئول پاسخگوی آن نبوده و تجهیزات تله سیژ مشگین شهر که از کشور کانادا خریداری شده بود به انبار نامشخصی انتقال یافته است.

این در حالی است که نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی در اظهارات قبلی خود طرح تله سیژ مشگین شهر را به عنوان یکی از زیرساخت های گردشگری منطقه دارای اولویت دانسته و تاکید کرده بود که این طرح از شابیل تا پناهگاه در ارتفاع سه هزار و 700 متری سبلان ادامه خواهد یافت.

یونس اسدی ایجاد هتل - کمپینک و پیست اسکی و دیگر امکانات رفاهی را از دیگر برنامه های طرح تله سیژ مشگین شهر در شابیل عنوان کرده و علاوه بر این از اجرای طرح تله سیژ در آبگرم قینرجه تا دامنه های کوه "آیقار" خبر داده بود.



وی با بیان اینکه مرحله اول ایجاد کمربند سبز آبهای معدنی از سردابه به قوتورسویی پایان یافته و مرحله دوم آن از مسیر قوتورسویی به آبگرم موییل نیز بزودی آغاز می شود، یادآور شده بود که طرح ایجاد مونوریل در دره زیبای شیروان دره نیز در حال مطالعه است و پیش بینی می شود با اجرای طرح های مذکور صنعت گردشگری این شهرستان رشد چشمگیری یابد.

تله کابین نیمه تمام شابیل

بی توجهی به میزان مصرق برق تله کابین

با وجود اینکه برخی کارشناسان ناتمام ماندن چند پروژه در قطبهای گردشگری اردبیل را به دلیل خرید نادرست و بی برنامه مسئولان وقت می دانند، مربی کوهنوردی معتقد است اجرای چنین پروژه هایی به دلیل مصرف قابل توجه انرژی در اردبیل ناممکن است.

جلال الدین شاهبازی با بیان اینکه تله سیژ و تله کابین مستلزم مصرف قابل توجه انرژی برق است، اضافه کرد: حتی در کشورهای پیشرفته نیز برای اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری های کلان و تامین برق از طریق نیروی باد یا ژنراتور صورت می گیرد.

وی معتقد است در صورتی می توان چنین طرحهایی را در اردبیل به اجرا در آورد که نسبت به نحوه اجرا و نگهداری از تجهیزات برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

وقتی تله کابین به جان کوه می افتد

اما تنها پروژه تله کابین که توانست از کاغذبازی های اداری و امروز و فردای مسئولان متولی راه گریز یابد، تله کابین فندقلو در گردونه حیران بود. با این وجود این پروژه به دلیل تغییر در بافت طبیعی گردنه حیران به عنوان یکی از زیباترین جاده های گردشگری کشور، مورد انتقاد دوستداران طبیعت واقع شده است.

بطوریکه کارشناسان معتقدند با وجود موفقیت این طرح، تغییر طبیعت به نفع یک سرگرمی، دور ریز سرمایه های طبیعی است که متعلق به تمامی افراد ساکن در آن منطقه است.

شاهبازی در این خصوص تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته اجرای طرحهایی از این دست در صورت تخریب طبیعت با جرایم سنگین و حتی توقف در ادامه ساخت مواجه می شود.

این فعال حوزه گردشگری اضافه کرد: علاوه بر این شرکت سازنده باید جایگزینی برای تخریب فراهم کند و به ازای هر تغییر در طبیعت زمینه احیای آن را نیز فراهم کرده باشد.

تخریب طبیعت در گردنه حیران

وی با ذکر مثالی از منطقه گردشگری "گرین گلوالد" در سوئیس ادامه داد: در این منطقه نزدیک به 100 مجمتع تله کابین، تله سیژ و ... وجود دارد که به دلیل توجه به حفظ بافت طبیعت از شعاع دو کیلومتری چهره آن کاملا طبیعی است.

اسکی راهپیمایی در اردبیل اجرا شود

اجرای طرح تله اسکی نیازمند پوشش برف است و در حال حاضر حتی در کشورهای پیشرفته عمر پیست های اسکی متجاوز از پنج ماه نیست.

با وجود اینکه اردبیل مهیای انواع اسکی های زمستانی است، به عقیده شاهبازی می توان طرح اسکی راهپیمایی را با حداقل امکانات در دشتهای وسیع این استان اجرا کرد. موضوعی که به سادگی در حجم قابل توجهی در کشورهای نروژ و سوئد اجرا شده و با استقبال قابل توجهی مواجه است.

شاهبازی با بیان اینکه دور تا دور کمربند سبلان و شهرستان خلخال مستعد اجرای پیست اسکی است، تاکید کرد: علاوه بر این می توان به دلیل میزان بارش و نوع برف، اسکی مبتدی و آموزشی در نمین اجرا کرد.

طبیعت اردبیل حتی فرصت اجرای اسکی روی چمن را نیز فراهم کرده است. با این وجود ناکامی پروژه هایی که امید پیشرفت را در ساکنان یک منطقه زنده می کند، موجب شده است حتی طبیعت نوای خود را برای شنیدن وعده های عملی مسئولان خاموش کند.

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گزارش: ونوس بهنود