نارضایتی مردم از خدمات بیمه ها/ سهم بیمه ها از پولهای زیرمیزی در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی در برنامه نبض گفت: اگر ما نگاهی به وضعیت بیمه ها در دنیا بکنیم و مقایسه ای با آنچه در کشور خودمان داریم، انجام دهیم، متوجه می شویم که در کشور ما بیمه به معنای واقعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیستم تامین اجتماعی با 36 میلیون جمعیت بزرگترین صندوق بیمه ای کشور محسوب می شود، منتهی خوب است از بیمه شدگان آن یک نظر سنجی صورت گیرد تا میزان رضایتمندی آنها از این صندوق مشخص شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به تجربه خود در طول چند هفته اخیر گفت: بنده خود شاهد مثالی هستم که از نزدیک در جریان میزان خدمات دفترچه های بیمه بودم که متأسفانه نزدیک به صفر بود زیرا به هر مرکزی که مراجعه می کردیم، دفترچه را نمی پذیرفتند و اعلام عدم قرارداد می کردند و برای دریافت خدمات بیمه ای ما را به بیمارستان میلاد و صف های طویل آن که حداقل نصف روز یک فرد را از بین می برد، ارجاع می دادند.

وی افزود: در حقیقت دفترچه تامین اجتماعی در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در حد یک کاغذ پاره مورد استفاده قرار می گیرد و این تجربه ای است که خود بنده از نزدیک شاهد آن بودم و بحثی نیست که بر اساس شنیده ها باشد.

میرزابیگی اضافه کرد: بنده حاضرم پا به پای مسئولان و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در مورد وضعیت رضایتمندی مردم از بیمه تأمین اجتماعی نظرسنجی انجام دهیم تا ببینیم که واقعاً رضایت مردم به چه میزان است.

وی ادامه داد: جای تأسف است در کشور ما که تمام تلاش دولت، مجلس و سیستمهای مختلف بر این است که قوانینی وضع و اجرا شود تا نتیجه ای مطلوب در بحث سلامت و درمان مردم حاصل شود، وضعیت به این گونه است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به وضعیت بیمه ای دنیا گفت: سه مرحله اصلاحات در نظامهای سلامت برای کارآمدتر شدن بیمه ها و افزایش امنیت اجتماعی مردم در دنیا اتفاق افتاده است که اولین مرحله آن بین سالهای 1940 تا 1950 میلادی بود که نظام ملی مراقبت و سلامت را پایه گذاری کردند.

وی اصلاحات دهه 70 برای متناسب سازی هزینه های مردم را گام دوم خواند و افزود: بالاخره در 1980 به این نتیجه رسیدند که با کمک مردم و برای افزایش رضایتمندی و مشارکت آنها باید طرف عرضه را با طرف تقاضا متعادل کرد.

میرزابیگی اضافه کرد: در همین راستا آمدند، در سنین جوانی و سلامتی، حق بیمه هدفمند را بیشتر لحاظ کردند و در عوض در زمان بیماری و سالمندی که مردم نیازمند خدمات بیمه ای بیشتری هستند، حق بیمه را تقریباً رایگان محسوب کردند.

وی خرید راهبردی خدمات را موجب شکسته شدن انحصار بیمه ای برشمرد و گفت: ما در بحث بیمه ها، گیرندگان خدمت و ارائه دهندگان خدمت داریم. در بحث ارائه دهندگان خدمت در حال حاضر در جایی مثل شورای عالی بیمه می بینیم که تعرفه هایی ویژه یک گروه گذاشته اند و بر اساس نظام پرداخت فی فور سرویس، هر چه برگه های دفترچه بیمه کنده شود به ازای آن پول از مردم، دولت و بیمه ها کسر شده و پرداخت صورت می گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: از طرف دیگر، خدمات نتیجه محور نیست و هیچ ارزیابی مدونی صورت نمی گیرد که آیا خدمات واقعاً ارائه شده و نتیجه خدمت چه بوده است. در حالی که در دنیا موضوع عکس است و خدمات را نتیجه محور، ارزش محور و فرایند محور، کرده اند.

وی اضافه کرد: به این معنا که گایدلاین هایی تعریف کرده اند. استانداردها مشخص هستند و درمان به صورت مدیریت شده ارائه می شود و اجازه داده نمی شود که نیازهای القائی بیمه ها را از پا درآورد.

محتوای خدمات بیمه ها از تغییرات شکلی مهمتر است

میرزابیگی افزود: ما در کشورمان آمده ایم به لحاظ شکلی صندوق سلامت ایرانیان را تعریف کرده ایم اما باید در نظر داشت که اصل محتوا است که باید درست شود، تا این نشود که نهایتاً یک تأمین اجتماعی دیگری راه بیفتد و در آن ارائه دهندگان خدمات و گیرندگان خدمات، رضایتمندی لازم را دارا نباشند.

وی با تأکید بر لزوم هدف گذاری بیمه ها گفت: ما باید ببینیم به کجا می خواهیم برسیم و منابع نظام سلامت را از طریق رضایتمندی مردم، کیفیت خدمات، قیمت پایین، عادلانه و در درسترس تأمین کنیم. زیرا اگر مردم واقعاً راضی باشند، مشارکت نیز می کنند اما در حال حاضر مردم نه راضی به مشارکت هستند و نه اینکه از خدمات بیمه ای راضی هستند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در حال حاضر در فصل بودجه قرار داریم و معضلی اساسی که باید درمان شود، افزایش سرانه است. این بحثی است که همگی بر روی آن توافق داریم و شکی در آن نیست. ولی آیا نباید ابعاد این سرانه مشخص شود و وزن خدمات مختلف اعم از پیشگیری، درمانی، مراقبتی و ... در آن تعیین شود؟

وی اضافه کرد: اگر ما بدانیم که مثلاً وزن خدمات پیشگیری، n درصد است دیگر نمی آییم همه بودجه را در بالین صرف کنیم و برای پیشگیری چیزی باقی نماند. متأسفانه هنوز وزن خدمات شفاف نیست.

میرزابیگی با تأکید بر اینکه دنیا این مسیر را طی کرده است، گفت: در کشور ما هم باید این فرایند طی شود زیرا اگر به عنوان مثال ما وزن مراقبت را در سرانه تعیین کنیم آن وقت وضعیت قوانینی مانند قوانین تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز مشخص می شود.

رضایتمندی مردم باید قطب نمای بیمه ها باشد

وی افزود: ما باید رضایتمندی مردم را قطب نمای اول قرار دهیم اما متأسفانه در خدمات بیمه ای ما، خدمات سلامت محوری مثل مشاوره و آموزش خیلی جایگاه برجسته ای ندارند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به خدمات القائی و غیر قانونی در بیمه ها گفت: پزشک یا پرستار وقتی با تجویز راهکارهای تشخیصی و درمانی پیشرفته و گرانقیمت مثل ام آر آی هزینه های زیادی را به بیمار تحمیل می کند، بدون اینکه وقت و زمان مناسب و کافی برای معاینه بیمار صرف کند، هزینه های القائی و غیر قانونی به وجود می آید.

وی افزود: متأسفانه امروزه بیمه ها حتی پولهای زیرمیزی که در نظام سلامت گرفته می شود را نیز می پردازند که باید این رویه اصلاح شود.

جایگاه نظارت بر بیمه ها کجاست

میرزابیگی از نبود جایگاه مشخص برای نظارت بر بیمه ها انتقاد کرد و گفت: واقعاً جایگاه این نظارت کجاست، اگر وزارت بهداشت متولی این امر است پس باید مجلس، دولت و همه دستگاه ها، قدرت کافی را به وزارت بهداشت بدهند تا بالاخره این بازار بلبشو و از هم گسیخته، درمان شود. این نمی شود که مردم تاوان این بلبشو بازار بیمه ها را پس بدهند.

وی ادامه داد: در خیلی جاها می توان مشکلات را با مدیریت منابع از بین برد زیرا مهمتر از کمبود منابع، مشکل در مدیریت آن است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: ما اگر انحصارات بیمه ای را از بین ببریم، خرید راهبردی خدمات داشته باشیم و به خدمات اولیه و پیشگیری بها بدهیم، در خیلی از جاها خود منابع، خودشان را جبران می کنند. این راهی است که دنیا آن را طی کرده و موفقیت آمیز بوده است.

وی افزود: بیمه یعنی تامین امنیت سلامت مردم تا اگر روزی سلامت شان به مخاطره افتاد، بدانند که جایی هست که از آنها به طور کامل حمایتهای مادی و معنوی کند. زیرا در حال حاضر در دنیا اگر کسی بیمار شود از ابتدا تا انتهای بیماری، خدمات بیمه ای به او ارائه می شود.

میرزابیگی ادامه داد: نحوه هدایت بیمار برای مراجعه به تخصص های مختلف، تأمین آمبولانس، تامین پروتکل درمانی و حق انتخاب جملگی مسائلی است که بیمه ها در مورد آنها به بیماران خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. لذا ما هنوز آن بیمه لازم را در کشور نداریم و بایستی به این سمت حرکت کنیم که ایده آل ها را تعریف کنیم.

وی افزود: ما همان طور که به خدمات پیشگیری فکر می کنیم باید برای ادامه درمان بعد از بیمارستان نیز پیش بینی های لازم را داشته باشیم. به عنوان مثال برای پدیده سالمندی و بیماری های ویژه این دوران، مواردی است که خدمات باید در منازل ارائه شود و می توان با یکسری تدابیر به این مهم دست یافت.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری این ایده ها را رویایی و دست نیافتنی ندانست و گفت: این طریقی است که دنیا طی کرده است و قانون است و می توان با کمی مدیریت آنها را عملیاتی کرد.