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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

حجت الاسلام میرعمادی:

نقش رسانه ملی در ترویج ارزشها و معرفی دستاوردهای انقلاب حائز اهمیت است

نقش رسانه ملی در ترویج ارزشها و معرفی دستاوردهای انقلاب حائز اهمیت است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: نقش رسانه ملی در ترویج ارزشها و معرفی دستاوردهای انقلاب حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دیدار سرپرست و معاونین صدا و سیمای مرکز لرستان نقش رسانه ملی را در ترویج و تداوم ارزشها و همچنین معرفی و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی ارزشمند دانست.

وی اظهار داشت: بصیرت در سیاست گذاریهای رسانه ای موجب شده تا صدا و سیما همواره در مسیر تفکر ولایی و حفظ دستاوردهای نظام گام بردارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عملکرد صدا و سیما در بازتاب وسیع دلدادگی عزاداران ابا عبدالله الحسین(ع) را نمونه ای از توفیقات این رسانه در عمق بخشی به ارزشها و سنت های مذهبی عنوان کرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین فراهم آوردن زمینه های لازم برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان را از جمله اهداف و سیاست های رسانه ای صدا و سیما برشمرد.

محمد بازوند سرپرست صدا و سیمای مرکز لرستان نیز با اشاره به نقش تاثیر گذار رسانه ها در پیشرفت و توسعه گفت: صدا و سیمای مرکز لرستان با استفاده از امکانات رسانه ای همواره در راستای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان تلاش خواهد کرد.

فتاح کمری مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد خود در مدت مسئولیت هشت ساله ارائه کرد.

کد مطلب 2185490

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