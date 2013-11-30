۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

سهرابی خبر داد:

ثبت نام دوره‌های آموزشي کوتاه مدت طب سنتي در البرز آغاز شد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان البرز از آغاز ثبت نام دوره‌های آموزشی طب سنتی در این استان خبر داد.

منیره سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با این اعلام این خبر اظهار داشت: دوره‌های آموزشی طب سنتی در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ویژه‌ی پزشکان، پیرا پزشکان و عموم مردم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به عناوین این دوره‌های آموزشی افزود: دوره آموزشی طب سنتی با عناوین علم مزاج شناسي، اصول پيشگيري در طب ايراني، مروري بر اسباب و علل بيماري هاي شايع و درمان آن‌ها در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی شعبه‌ طالقانی کرج برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد البرز با تأکید بر اشاعه فرهنگ طب سنتی در جامعه گفت: با توجه به این که گرایش به استفاده از داروهای گیاهی و استفاده از طب سنتی در بین مردم افزایش یافته است، آگاهی از ماهیت و کاربرد صحیح طب سنتی از سوی مردم و همچنین پزشکان ضروری است و امید است با برگزاری این دوره‌ها ضمن این که جایگاه واقعی طب سنتی در کشور حفظ شود، بتوان گامی موثر در معرفی کامل طب سنتی برداشت.

سهرابی باباین اینکه این آموزش‌ها به صورت تئوری، کارگاهی و عملی برگزار خواهد شد، اعلام کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های 32228432 و 32215096 تماس گرفته و یه به مرکز آموزش جهاد دانشگاهی شعبه طالقانی کرج در ابتدای خیابان بهار روبروی پارک شرافت مراجعه کنند.

 

